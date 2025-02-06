Мирные переговоры? Украина и Россия уже пытались договориться, но ничего хорошего из этого не вышло

РЕКЛАМА

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину, войска РФ уже заняли несколько украинских городов на побережье Азовского моря, подошли к Запорожской атомной электростанции и городу Мариуполю, продвигаясь к Киеву.

В то время как миллионы людей по всей стране укрывались от непрекращающихся ракетных обстрелов и атак беспилотников, украинские и российские официальные лица сели за стол переговоров, чтобы положить конец войне.

Делегации встретились на границе с Беларусью, ключевым союзником Москвы, после звонка президента Украины Владимира Зеленского и его коллеги в Минске Александра Лукашенко.

"Мы договорились, что украинская делегация встретится с российской делегацией без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять", - сказал Зеленский. Киев призвал к немедленному прекращению огня и выводу российских войск. Москва о своей цели в переговорах не сообщила. Президенты двух стран лично в них не участвовали.

Три раунда переговоров прошли в Беларуси, прежде чем 14 марта они перешли в онлайн-режим. К тому времени российские войска заняли города вокруг Киева и предположительно начали совершать зверства против населения Хостомеля, Ирпеня и Бучи.

Когда войска РФ были вытеснены из Киевской области, появились пронзительные фото- и видеосвидетельства российской жестокости в Украине, что внесло сумятицу в процесс переговоров на раннем этапе.

Посетив в начале апреля 2022 года Бучу, на улицах которой были найдены тела мирных жителей, связанных и расстрелянных с близкого расстояния российскими войсками перед их отходом, президент Украины сказал: "Это настоящий геноцид, то, что вы здесь видели".

И все же, когда Киев приступил к расследованию военных преступлений, впервые обнаружив массовые захоронения и российские камеры пыток, Зеленский заявил, что мирные переговоры с Москвой будут продолжены, "потому что Украина должна иметь мир".

"Мы находимся в Европе в 21 веке. Мы будем продолжать дипломатические и военные усилия", - сказал он. Но тем не менее признал: "Очень трудно разговаривать, когда видишь, что они здесь натворили".

Украина запрещает переговоры с Путиным

Спустя несколько месяцев, в сентябре 2022 года, российские войска незаконно захватили четыре области Украины - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую, а президент РФ Владимир Путин заявил, что они теперь являются российской территорией.

В ответ на это Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл запрет на прямые переговоры с Путиным, который действует до сих пор.

В январе этого года Зеленский объяснил, что запрет был введен для того, чтобы остановить сепаратизм, поскольку "русские пытались оказать давление на Украину через множество различных коридоров, которые Украина не могла контролировать".

"Что касается того, можем ли мы разговаривать (с Путиным) или нет (и) решения Совета национальной безопасности и обороны, почему я подписал этот указ? Потому что Путин очень быстро начал создавать большое количество различных каналов, в сотрудничестве с сепаратистами и официальными лицами других государств, для того чтобы влиять на Украину, на нашу независимость и непосредственно на меня, - пояснил Зеленский. - Было много разговоров и много теневых политических коридоров. Я быстро положил этому конец. Я просто остановил сепаратизм в нашей стране, запретив кому-либо - любым политическим деятелям в Украине - вести какие-либо переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина, во время войны".

В указе говорится, что СНБО принял решение "констатировать невозможность проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным".

При этом не уточняется, кому именно запрещено вести переговоры.

Зеленский подчеркнул, что их может вести только он:

"Я - президент Украины, я веду все переговоры, и я запретил всем остальным".

Путину, по его словам, "это не нравится, потому что у него много каналов".

Российские власти неоднократно критиковали это решение и требовали его пересмотреть.

Путин использовал этот аргумент, чтобы переложить вину на Украину, утверждая, что Зеленский не имел права подписывать какие-либо мирные соглашения, и ссылаясь на указ украинского президента о запрете переговоров с российским лидером в ответ на аннексию Москвой четырех украинских областей.

А как же "Минск-3"?

Однако Зеленский и Путин уже встречались за столом переговоров. В декабре 2019 года - в Париже вместе с лидерами Франции и Германии.

Так называемый саммит "Нормандского формата" во французской столице должен был найти способ положить конец пятилетним боевым действиям на востоке Украины и разморозить Минский мирный процесс - комплекс переговоров, в результате которых были достигнуты два отдельных соглашения, призванные стать юридически обязывающими.

В сентябре 2014 года, в Минском протоколе (Минск I), Россия обязалась вывести незаконные вооруженные формирования и военную технику с территории Украины.

В Минском соглашении от февраля 2015 года (Минск II) было обещано вывести все иностранные вооруженные силы и наёмников под наблюдением ОБСЕ и разоружить незаконные группировки.

Москва не выполнила эти обещания и вместо этого начала полномасштабное вторжение в Украину через два года после встречи Зеленского и Путина в Париже.

Президент Украины неоднократно повторял, что Киеву нужны твердые гарантии безопасности, а не "ситуативные соглашения".

Он сказал: "Я помню все, что произошло, как только я стал президентом: было Минское соглашение, была линия соприкосновения, а вдоль нее каждый день умирали люди. Мы точно не пойдем на Минск-3".