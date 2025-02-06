США могут раскрыть мирный план Трампа по Украине уже на следующей неделе

By Euronews

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Президент США Дональд Трамп представит план по прекращению полномасштабного вторжения России в Украину на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии на следующей неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Кит Келлог, специальный посланник Трампа по Украине и России, в свою очередь, подтвердил намерение выступить на этой ежегодной конференции.

Аспекты еще не обнародованного плана могут включать потенциальное замораживание конфликта по линии соприкосновения, оставляя части Украины, оккупированные Россией, в подвешенном состоянии. При этом Украине могут быть предоставлены гарантии безопасности против повторного нападения Москвы. Неясной остается и судьба части территории Курской области России, захваченная Украиной в контрнаступлении.

План Трампа, вероятно, содержит в себе уже озвученную его администрацией идею "Мир через силу". Ранее американский президент уже пригрозил Москве новыми санкциями, если она не начнет мирные переговоры с Киевом.

При этом Кремль, который раньше отказывался вести переговоры о перемирии с Владимиром Зеленским, называя его "нелегитимным" президентом, в среду смягчил риторику. Так, в среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о расширении контактов с США по вопросу прекращения войны и подчеркнул, что Москва готова к переговорам.

Владимир Зеленский, отвечая во вторник на вопрос британского журналиста Пирса Моргана о том, как он относится к возможности сесть за стол переговоров вместе с Путиным, сказал: "Если это единственный формат, при котором мы можем принести мир гражданам Украины и не потерять людей, то, безусловно, мы пойдем на этот формат".

Келлогг также заявил о желании США провести выборы в Украине, как только будет достигнуто прекращение огня. Зеленский сказал, что он открыт для проведения выборов, как только закончится война и будет отменено военное положение.