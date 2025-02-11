Трамп: Украина "в принципе согласилась" платить редкоземельными металлами за военную помощь

By Euronews и Associated Press

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Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox заявил, что Украина "в принципе согласилась" предоставить США редкоземельные металлы на 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за оказанную Вашингтоном военную помощь.

По словам Трампа, у Украины есть "ценные земли с точки зрения редкоземельных металлов, нефти и газа, других вещей".

"Я хочу, чтобы наши деньги были обеспечены. Я сказал им, что хочу получить эквивалент, например, 500 миллиардов долларов за редкоземельные участки, и они, по сути, согласились это сделать, так что, по крайней мере, мы не чувствуем себя глупо. В противном случае мы глупы. Я сказал им: мы должны что-то получить. Мы не можем продолжать платить эти деньги", - заявил Трамп.

"У нас действительно есть большой потенциал на территории, которую мы контролируем", - отметил руководитель аппарата президента Украины Андрей Ермак в интервью The Associated Press после заявлений Трампа.

"Мы заинтересованы работать, развиваться, с нашими партнерами, прежде всего, с Соединенными Штатами", - заявил Ермак.

Во вторник Трап сообщил, что отправляет в Украину министра финансов Скотта Бессента для встречи с президентом Владимиром Зеленским. "

"Эта война должна и должна закончиться в ближайшее время - слишком много смертей и разрушений. США потратили миллиарды долларов по всему миру, а толку мало. КОГДА АМЕРИКА СИЛЬНА, ВО ВСЕМ МИРЕ ЦАРИТ МИР", - заявил Трамп.

Неясно, заинтересован ли Трамп в каких-то конкретных элементах в Украине, которая может предложить разные полезные ископаемые.

"Это может быть литий. Это может быть титан, уран, многие другие", - сказал Ермак. "Это очень много".

Китай, главный геополитический противник Трампа, является крупнейшим в мире производителем редкоземельных элементов. И США, и Европа стремятся уменьшить свою зависимость от Пекина.

Для Украины такая сделка станет гарантией того, что ее крупнейший и наиболее значимый союзник не заморозит военную поддержку.

В целом перспективы украинских природных ресурсов многообещающие. Считается, что Украина обладает крупнейшими в Европе запасами титана, ключевого компонента для аэрокосмической, медицинской и автомобильной промышленности. Украина также располагает крупнейшими в Европе запасами лития, который необходим для производства аккумуляторов, керамики и стекла.

В 2021 году на долю украинской минеральной промышленности приходилось 6,1 % валового внутреннего продукта страны и 30% экспорта.

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По данным киевского аналитического центра We Build Ukraine, около 40 % металлических минеральных ресурсов Украины недоступны из-за российской оккупации. Украина утверждает, что в интересах Трампа разработать оставшиеся ресурсы, пока их не захватили российские войска.

По словам представителей украинского бизнеса, американские компании проявили интерес. Но для заключения официальной сделки, скорее всего, потребуется принятие законодательства, проведение геологических исследований и согласование конкретных условий.

Неясно, какие гарантии безопасности потребуются компаниям, чтобы рискнуть работать в Украине, даже в случае прекращения огня. И никто не знает наверняка, какого рода финансовые соглашения будут лежать в основе контрактов между Украиной и американскими компаниями.