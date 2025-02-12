"Торг здесь неуместен"! Официальные представители РФ и депутаты Госдумы резко отреагировали на слова президента Украины.
Москва не намерена вести переговоры об обмене контролируемой ВСУ части Курской области на оккупированные территории Украины. Комментируя предложение президента Владимира Зеленского, высказанное ранее в интервью британской The Guardian, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: "В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении".
В Госдуме ответили еще резче, процитировав "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова: "Торг здесь неуместен". Комментарии и высказывания депутатов и должностных лиц России полны насмешек и оскорбительных намеков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах предложить на мирных перегорах с РФ обмен части Курской области, которую контролируют ВСУ, на часть аннексированной РФ украинской территории.
"Мы обменяем одну территорию на другую, — заявил Зеленский, отметив, что не знает, какую часть аннексированной Россией украинской территории попросит взамен. - Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, нет никакого приоритета", - сказал он.
По словам президента Украины, он готов к переговорам с Россией, но хочет, чтобы Киев выступал на них с позиции силы. В интервью Зеленский заявил, что предложит американским компаниям контракты на восстановление и инвестиционные льготы. Таким образом, по мнению СМИ, он попытается склонить на свою сторону президента США Дональда Трампа, который стремится усадить стороны за стол переговоров и закончить войну.
Зеленский также подверг критике предложение о том, чтобы гарантии безопасности Украине предоставили только европейские страны. «Есть голоса, которые говорят, что Европа могла бы предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю „нет“. Гарантии безопасности без США — ненастоящие гарантии безопасности», — заявил украинский лидер.