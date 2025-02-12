By Euronews

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Москва не намерена вести переговоры об обмене контролируемой ВСУ части Курской области на оккупированные территории Украины. Комментируя предложение президента Владимира Зеленского, высказанное ранее в интервью британской The Guardian, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: "В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении".

В Госдуме ответили еще резче, процитировав "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова: "Торг здесь неуместен". Комментарии и высказывания депутатов и должностных лиц России полны насмешек и оскорбительных намеков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах предложить на мирных перегорах с РФ обмен части Курской области, которую контролируют ВСУ, на часть аннексированной РФ украинской территории.

"Мы обменяем одну территорию на другую, — заявил Зеленский, отметив, что не знает, какую часть аннексированной Россией украинской территории попросит взамен. - Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, нет никакого приоритета", - сказал он.

По словам президента Украины, он готов к переговорам с Россией, но хочет, чтобы Киев выступал на них с позиции силы. В интервью Зеленский заявил, что предложит американским компаниям контракты на восстановление и инвестиционные льготы. Таким образом, по мнению СМИ, он попытается склонить на свою сторону президента США Дональда Трампа, который стремится усадить стороны за стол переговоров и закончить войну.

Зеленский также подверг критике предложение о том, чтобы гарантии безопасности Украине предоставили только европейские страны. «Есть голоса, которые говорят, что Европа могла бы предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю „нет“. Гарантии безопасности без США — ненастоящие гарантии безопасности», — заявил украинский лидер.