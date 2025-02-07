Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Украина начала новое наступление в Курской области

Подбитый российский танк на обочине дороги недалеко от города Суджа, Россия, Курская область, 16 августа 2024 года.
Подбитый российский танк на обочине дороги недалеко от города Суджа, Россия, Курская область, 16 августа 2024 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sasha Vakulina
Опубликовано
Москва заявляет, что атака отбита, Киев не комментирует происходящее, а российские военные блогеры утверждают, что на подходе новое наступление

Украина начала новое наступление в Курской области России - через полгода после неожиданного вторжения Киева в приграничный район в августе прошлого года.

По данным американского аналитического центра Institute for the Study of War ("Институт изучения войны"), киевские силы продвинулись на расстояние до 5 километров за российскую линию фронта к юго-востоку от Суджи.

На геолокационных кадрах видно, как украинские войска продвигаются вдоль трассы Суджа-Обоянь и уже захватили несколько сел по пути в направлении Черкасской Конопельки и Уланка.

Украинские власти не комментируют последние события, в то время как Москва утверждает, что атаки с использованием бронетехники численностью до двух механизированных батальонов были отбиты.

Российские военные блогеры поделились подробностями происходящего в Курске: некоторые из них сообщают, что украинские войска пошли на штурм с 30-50 единицами бронетехники и захватили Черкасскую Конопельку и Уланок. Однако другие опровергли это утверждение.

ISW настаивает, что пока не нашел доказательств, которые позволили бы ему утверждать, что в Уланке действуют украинские войска.

Шесть месяцев вторжения Украины

Киев начал вторжение в Курскую область России 6 августа 2024 года, застав врасплох российское военное командование и западных союзников Украины.

Спустя полгода киевские чиновники поделились некоторыми подробностями августовской операции, сообщив, что небольшие подразделения Сил специальных операций (ССО) проникли в тыл России в Курской области еще в июне 2024 года - за два месяца до начала основного вторжения.

Они продвигались в российском тылу, чтобы подготовить украинское вторжение, проводя разведку и нанося точечные удары с целью демонтажа ключевых элементов российской пограничной обороны.

В ССО отметили, что украинские войска систематически уничтожали российские средства ПВО и склады боеприпасов, ограничивая возможности России по реагированию.

Спустя шесть месяцев украинские войска сохранили позиции в приграничной зоне, однако Россия вернула контроль над половиной территории, изначально захваченной киевскими военными.

Украинские власти настаивают, что главные цели операции всегда были разными. Киев утверждает, что вторжение предотвратило новое российское наступление на города Сумы и Харьков и помогло создать рычаги влияния на Россию в преддверии возможных переговоров о прекращении войны.

Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что Курское наступление укрепило его принцип "мир через силу" и дало Украине значительное пополнение "обменных фондов" военнопленных.

В своей полугодовой оценке августовского вторжения Украины и продолжающихся операций в этом районе ISW заявил, что небольшая группа украинских войск в Курске осложнила усилия российских военных по продвижению в Украине.

"Вторжение показало, как Украина может использовать уязвимые места в российских резервах живой силы и в разработке кампании в масштабах всего театра военных действий, чтобы оказывать ограниченный контроль над боевой активностью России в Украине и создавать стратегически значимое информационное и политическое давление на Россию", - говорится в отчете ISW.

На этой неделе президент России Владимир Путин дал высокую оценку некоторым элитным формированиям Москвы, защищающим Курскую область, подтвердив, что украинское вторжение сковало там целую общевойсковую армию российских войск с августа 2024 года.

Недавно ISW отметил, что российское военное командование собрало в регионе около 78 000 военнослужащих, включая 11 000 северокорейцев и элементы большинства российских элитных подразделений ВДВ и морской пехоты, чтобы вытеснить украинские войска с территории России.

Несмотря на эти цифры и участие войск Пхеньяна, Москва по-прежнему не ставит защиту Курска выше продолжающегося продвижения в Восточной Украине и своей конечной цели - полного захвата Донецкой и Луганской областей.

Дополнительные источники • ISW

