Зеленский: курская операция не понадобилась бы, если бы Запад разрешил бить вглубь территории РФ

"Украинские воины продолжают защитную операцию в обозначенных районах Курской области", – заявил Владимир Зеленский. Киев ведёт беспрецедентное наступление в российском регионе с 6 августа.

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Украина контролирует 92 населённых пункта в России на площади более 1250 км², заявил Владимир Зеленский на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины, добавив, что курское наступление ВСУ – "самая большая инвестиция" Киева в процесс освобождения своих граждан из российского плена.

По его словам, "обменный фонд" Украины максимально пополнился за одну операцию.

"Наши активные защитные действия по ту сторону границы и неспособность Путина уберечь свою территорию от таких наших защитных действий очень красноречивы. Наша активная, превентивная оборона – наиболее эффективное противодействие российскому террору и обеспечение реального осложнения ситуации для государства-агрессора", – отметил украинский лидер.

По данным МЧС России, из девяти приграничных районов Курской области было эвакуировано более 121 000 человек. При этом ведомство использует такую лексику, как "отселено" и "убыли". В 23 регионах работают 120 пунктов временного размещения, отчитались российские власти.

При этом, как утверждает Зеленский, "физический заход" на территорию Россию не потребовался бы, если бы западные партнёры "сняли все имеющиеся ограничения" на применение оружия.

Это также позволило бы отразить атаки России в Донбассе, считает украинский президент.

"Украина может остановить продвижение российской армии на линии фронта только одним решением, которого мы ждём от наших партнёров: решением о дальнобойных средствах", – заявил украинский президент послам, собравшимся в понедельник вечером в Киеве.