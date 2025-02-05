ВКС провели запуск ракеты-носителя "в интересах обороны"

Воздушно-космические силы России в среду провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в".

Она стартовала с космодрома "Плесецк" в Архангельской области, о чём свидетельствуют кадры, обнародованные Министерством обороны РФ.

Запуск осуществлён боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил в интересах минобороны России, говорится в сводке ведомства.

Цель миссии оно не обозначило, указав лишь, что Союз-2.1в" несёт космические спутники. Российские СМИ сообщают, что на борту находятся военные спутники.

В феврале прошлого года Вашингтон обвинил Москву в разработке "ядерной противоспутниковой системы", которая представляет "серьёзную угрозу национальной безопасности" США. Президент РФ Владимир Путин тогда заверял, что у Кремля нет планов на размещение ядерного оружия в космосе, и он "категорически против" этого.

Весной 2024 года Пентагон объявил о том, что Россия вывела на околоземную орбиту спутники военного назначения, которые способны атаковать другие находящиеся на ней объекты.

Договор об исследовании космического пространства от 1967 года, который Россия подписала и ратифицировала, запрещает размещение и испытания оружия массового поражения в космосе, но не обычных вооружений.