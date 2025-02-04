Два солдата ЦАХАЛ убиты, восемь ранены в результате нападения на КПП на Западном берегу Иордана

В результате нападения на КПП на севере Западного берега реки Иордан погибли два израильских военнослужащих, восемь получили ранения. Нападавший был убит ответным огнём, сообщили в ЦАХАЛ.
Два военнослужащих Армии обороны Израиля были застрелены во вторник в результате вооруженного нападения на израильский контрольно-пропускной пункт на Западном берегу реки Иордан.
Как сообщили в ЦАХАЛ, нападавший был убит ответным огнем.
Перестрелка произошла утром 4 февраля на КПП у деревни Таясир на севере Западного берега реки Иордан, говорится в сообщении израильских военных.
Восемь военнослужащих ЦАХАЛ ранены, двое находятся в тяжелом состоянии.
21 января, через два дня после вступление в действие перемирия с ХАМАС в секторе Газа, Израиль начал военную операцию "Железная стена" на Западном берегу Иордана, цель которой, по словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, укрепление безопасности в этом районе.