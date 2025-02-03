Трамп: "Евросоюз перешёл все границы" в вопросах торгового дефицита

Дональд Трамп назвал "чудовищным" €300-миллиардный дефицит в товарообороте между США и Евросоюзом. Обложив пошлинами импорт из Канады, Мексики и Китая, американский президент пригрозил сделать то же самое по отношению к ЕС и, возможно, Великобритании.

"Это точно произойдёт в отношении Европейского союза, могу вам это сказать. Потому что они нами и правда пользуются", - сказал Трамп журналистам на базе Эндрюс в Мэриленде в воскресенье.

Говоря о Великобритании, он отметил, что ситуация "может быть урегулирована", и добавил,* что они с премьером Киром Стармером "очень хорошо ладят". ЕС же, по мнению хозяина Белого дома, "перешёл все границы" в вопросах торгового баланса.

Глава британского правительства, в свою очередь, заявил недавно, что его страна стремится к укреплению экономического сотрудничества с США.

“В ходе переговоров с президентом Трампом мы сосредоточились на вопросе создания прочных торговых связей, - сказал он, заключив: Так что это лишь начало”.

Как полагают аналитики, комментарии Трампа и ситуация с американскими тарифами в целом могут обострить отношения Лондона с Брюсселем. Ранее Соединённое Королевство анонсировало курс на их "постбрекситную перезагрузку". С этой целью Кир Стармер отправляется в бельгийскую столицу на неформальный саммит лидеров 27 стран-членов.

В воскресном интервью Дональд Трамп также заявил, что "Соединённые Штаты грабят практически все страны мира".

Трамп добавил, что у него были напряжённые выходные из-за решения вопросов, связанных с Украиной и Россией. Кроме того, он провёл переговоры с Израилем в преддверии визита в США премьер-министра Биньямина Нетаньяху.