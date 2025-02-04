Пошлины на импорт: Трамп даёт передышку Мексике и Канаде, чтобы обсудить безопасность границ

By Euronews и AP

Новые тарифы должны были начать действовать в полночь во вторник. Оттава и Мехико пригрозили ответными мерами, что повысило вероятность более широкой торговой войны.

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В торговых войнах наметилась пауза: 47-й президент США Дональд Трамп согласился приостановить на месяц введение пошлин на импорт из Мексики и Канады после того, как эти две соседних страны согласились принять меры по укреплению безопасности границ и борьбе с наркотрафиком.

"Предлагаемые пошлины будут приостановлены по крайней мере на 30 дней, пока мы работаем вместе", – написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник днем на платформе X, сообщив, что его правительство назначит ответственного по борьбе с оборотом фентанила, включит мексиканские картели в список террористических групп и запустит "канадско-американские объединённые ударные силы для борьбы с организованной преступностью, наркотрафиком и отмыванием денег".

Оттава выделит 1,3 млрд долларов США на выполнение плана, который предполагает развёртывание 10 000 солдат вдоль американо-канадской границы.

К "деэскалации" в отношениях с Вашингтоном и размещению войск на границе, а также в ряде аэропортов Канады Трюдо призывал лидер консервативной оппозиции Пьер Пуальевр, а также руководители отдельных канадских провинций, в частности, премьер-министр Саскачевана Скотт Мо.

В субботу Трамп ввел 25%-е пошлины на импорт из Мексики и Канады, а также 10%-е тарифы на канадскую нефть, природный газ и электроэнергию. Он также распорядился ввести дополнительный 10%-й налог на импорт из Китая.

Новые пошлины в отношении Пекина ещё не вступили в силу, Белый дом планируют провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие несколько дней.

Подписание Трампом постановлений о пошлинах для трёх стран вызвало тревогу среди инвесторов, законодателей, предпринимателей и потребителей. Пошлины на импорт, если они сохранятся, могут привести к росту цен и подорвать экономический рост, несмотря на то, что Трамп считает их необходимыми для того, чтобы заставить другие страны остановить нелегальную иммиграцию, предотвратить контрабанду фентанила и относиться к США, по его мнению, "с уважением".

Первыми о месячной передышке договорились Трамп и президент Мексики Клаудия Шейнбаум после разговора, который Трамп назвал в соцсетях "очень дружеской беседой", и сказал, что с нетерпением ждёт полноценных переговоров.

"Я с нетерпением жду возможности принять участие в этих переговорах вместе с президентом Шейнбаум, поскольку мы пытаемся достичь "сделки" между нашими двумя странами", – написал глава Белого дома в социальных сетях.

По словам Трампа, переговоры будут проходить под руководством госсекретаря США Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента, кандидата на пост министра торговли Говарда Лютника и высокопоставленных представителей Мексики.

Шейнбаум заявила, что охрана границы будет усилена 10 000 военнослужащих Национальной гвардии и что правительство США обязуется "работать над тем, чтобы остановить незаконный оборот оружия в Мексике".

В 2019 году, когда правительство Мексики также избежало пошлин со стороны администрации Трампа, объявив, что отправит 15 000 солдат на северную границу страны.

Накануне Трамп заявил, что не ожидает "ничего серьёзного" от предстоящего разговора с Трюдо, но в итоге переговоры увенчались успехом. Justin Tang/The Canadian Press via AP

Однако для Канады прогноз был иным. Высокопоставленный канадский чиновник сказал, что Оттава не уверена в том, что ей удастся избежать надвигающихся пошлин, как это получилось у Мехико, поскольку отношения с новой администрацией США были ещё более натянутыми.

Отвечая в понедельник днем на вопрос, что Канада может предложить на переговорах, чтобы предотвратить введение пошлин, Трамп сказал репортёрам, собравшимся в Овальном кабинете: "Даже не знаю".

Президент США также указал на усиление давления на Пекин: "Если мы не сможем заключить сделку с Китаем, то пошлины будут очень, очень существенными".

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Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила журналистам, что Трамп поговорит с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие пару дней, и что Белый дом представит отчёт об этой беседе.

В последние недели Трамп продолжал враждовать с Канадой. В понедельник в социальных сетях он повторил свои жалобы на то, что Оттава не сотрудничает с ним, несмотря на "десятилетия дружбы и партнёрства", начиная со Второй мировой войны и заканчивая ответом на террористические атаки 11 сентября.

"Канада даже не разрешает американским банкам открывать свои филиалы или вести там бизнес, – сетовал Трамп. – Что же это такое? А ещё идёт нарковойна, сотни тысяч людей погибли в США от наркотиков, проникающих через Мексику и Канаду".

Он также продолжил обсуждать возможность превращения большей по территории Канады в "51-й штат США".

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Рынки падают после введения Трампом тарифов

Потенциальная торговая война может нанести серьёзный удар по интегрированной экономике трёх североамериканских стран, десятилетиями заключавших соглашения о свободной торговле. В понедельник новости о введении тарифов вызвали хаос на Уолл-стрит.

Но после после того, как Мексика заявила, что договорилась об отсрочке введения пошлин на месяц, американские акции смогли сократить свои потери, понесённые в результате первоначального резкого падения.

Индекс S&P 500 в итоге упал на 0,8%, а азиатские и европейские индексы снизились ещё сильнее. Промышленный индекс Доу-Джонса потерял 122 пункта, или 0,3%, а индекс Nasdaq composite опустился на 1,2%.

Самые большие потери понесли компании, работающие в сфере высоких технологий, и другие фирмы, которые могут больше всего пострадать от повышения процентных ставок в результате введения американских пошлин.

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Опасения, нависшие над Уолл-стрит, заключаются в том, что это может ударить по домохозяйствам, привести к росту цен на продукты питания, электронику, что окажет давление на уровень инфляции в США, который в целом замедлился после пика три года назад.

Ускоряющаяся инфляция может помешать Федеральной резервной системе снизить процентные ставки, что она начала делать в сентябре, чтобы дать толчок экономике США.

Биржи опасаются торговых войн. AP Photo/Seth Wenig

На Уолл-стрит надеялись, что слова Трампа о пошлинах во время президентской кампании были лишь электоральной риторикой с целью начать обсуждения с торговыми партнёрами США, а не постоянной политикой. Откат в отношении Мексики и Канады оставляют открытым вопрос о том, использует ли Трамп пошлины лишь как инструмент для переговоров.

Даже если формально эти распоряжения касаются борьбы с оборотом наркотиков, высказывания самого Трампа зачастую больше связаны с его ощущением, что иностранные государства "обкрадывают" Соединённые Штаты, имея положительное сальдо торгового баланса.

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Следующая цель – ЕС?

Выступая в воскресенье в Вашингтоне, Трамп предположил, что следующей его целью станет единый рынок 27 стран, образующих Европейский союз, но не сказал, когда именно это произойдёт.

"Они не берут наши автомобили, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Они почти ничего не берут, а мы у них покупаем всё", – заявил он журналистам.

Лидеры ЕС на неформальном саммите в Брюсселе в понедельник заявили, что Европа будет готова дать отпор, если США введут тарифы, но при этом призвали к "благоразумию" и сотрудничеству.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что при необходимости блок может ответить собственными тарифами, но подчеркнул, что для обеих сторон лучше прийти к соглашению по вопросам торговли.

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США – крупнейший торговый и инвестиционный партнёр ЕС. Согласно данным Евростата за 2023 год, дефицит США в торговле товарами с ЕС составил 155,8 миллиарда евро (161,6 миллиарда долларов), что компенсируется профицитом в 104 миллиарда евро в сфере услуг.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас заявила, что в торговой войне нет победителей, и если она разразится между Европой и США, "то единственным, кто будет смеяться на стороне, будет Китай".