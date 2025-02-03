Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Торговые войны: Канада и Мексика вводят ответные пошлины на американский импорт

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Клаудия Шейнбаум на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, 18 ноября 2024 года.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Клаудия Шейнбаум на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, 18 ноября 2024 года. Авторское право  AP Photo/Eraldo Peres
Авторское право AP Photo/Eraldo Peres
By Euronews, Alexander Kazakevich и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Канада и Мексика пообещали принять ответные меры после того, как Дональд Трамп нацелился на трёх основных торговых партнёров Соединённых Штатов, на долю которых приходится более 40 % импорта страны.

Канада и Мексика вводят ответные меры на резкое повышение таможенных пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом.

Премьер Джастин Трюдо призвал канадцев "выбирать канадские товары" при совершении покупок, фактически призывая к бойкоту американских производителей. Руководители нескольких канадских провинций заявили, что полностью уберут американские алкогольные бренды с полок магазинов, которые находятся в их ведении.

Первоначально Оттава распорядилась ввести со вторника 25-процентные тарифы на американский импорт, включая напитки, косметику и бумажную продукцию на сумму 30 миллиардов канадских долларов (20 миллиардов евро). Вскоре должен быть опубликован второй список товаров, включая пассажирские автомобили, грузовики, стальные и алюминиевые изделия, некоторые фрукты и овощи, говядину, свинину, молочные продукты и др.

Общая стоимость этих товаров оценивается в 155 миллиардов долларов США (151,5 миллиарда евро).

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум немедленно распорядилась ввести ответные тарифы, не назвав ставки и не указав, каких товаров это касается.

Как сообщается, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Клаудия Шейнбаум провели телефонный разговор в субботу после того, как администрация Трампа ввела новые тарифы – 25% на товары из Канады и Мексики, с более низкой ставкой в 10% на канадскую нефть и другие энергоносители, и 10% на импорт из Китая.

Related

Согласно официальным заявлениям, Канада и Мексика договорились вместе противостоять запретительным тарифам на импорт, которые могут нанести серьёзный удар по интегрированной экономике трёх североамериканских стран, десятилетиями заключавших соглашения о свободной торговле.

"Мы, конечно, не стремимся к эскалации, но мы будем отстаивать интересы Канады", – отметил Трюдо.

"Они должны нам денег"

В понедельник стало известно, что Дональд Трамп и премьер-министр Джастин Трюдо обсудят новые 25-процентные тарифы. Также ожидаются переговоры с правительством Мексики.

"Я не ожидаю ничего серьезного. Мы ввели тарифы, потому что они должны нам много денег, и я уверен, что они заплатят", – заявил Трамп журналистам перед тем, как покинуть свою резиденцию в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

Канада является крупнейшим экспортным рынком для 36 американских штатов, а Мексика – крупнейшим торговым партнёром США в целом.

По состоянию на полдень воскресенья Китай не вводил новых тарифов на американские товары. Но министерство иностранных дел страны заявило, что Пекин примет "необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов". Министерство торговли заявило, что подаст иск во Всемирную торговую организацию в связи с "неправомерными действиями США".

Трамп: американцы могут почувствовать "боль" в торговой войне с соседями

Через несколько часов после подписания указов о повышении пошлин на импорт Дональд Трамп предупредил американцев о возможных последствиях, взяв при этом на себя ответственность за своё решение.

Глава Белого дома заявил в воскресенье, что масштабные тарифы, которые он ввел против Мексики, Канады и Китая, могут причинить "некоторую боль" американцам, в то время как Уолл-стрит и крупнейшие торговые партнёры США выразили надежду, что торговая война не продлится долго.

"Будет ли нам от этого больно? Да, возможно, будет. А может, и нет. Но мы собираемся снова сделать Америку великой, и это будет стоить той цены, которую нам придётся заплатить", – написал капслоком американский президент в своей социальной сети Truth.

Трамп повторно обвинил Канаду и Мексику в том, что они не сдерживают наркотрафик и нелегальную иммиграцию, а также в очередной раз оказал давление на Канаду, заявив в воскресенье, что эта страна "должна стать нашим любимым 51-м штатом", что, по его словам, будет означать "гораздо более низкие налоги для канадцев, лучшую военную защиту – и никаких таможенных тарифов".

По оценкам Бюджетной лаборатории Йельского университета, новые тарифы Трампа будут стоить среднему американскому домохозяйству от 1000 до 1200 долларов США в год.

Эксперты также предупреждают о риске инфляции и замедления экономического роста.

Поделиться Комментарии

