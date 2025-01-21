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Израиль начал военную операцию в Дженине, жители Секторе Газа возвращаются к руинам

Боевики ХАМАС охраняют грузовики с гуманитарной помощью, прибывшие в сектор Газа после вступления в силу соглашения о прекращении огня, Рафах, 21 января 2025 г.
Боевики ХАМАС охраняют грузовики с гуманитарной помощью, прибывшие в сектор Газа после вступления в силу соглашения о прекращении огня, Рафах, 21 января 2025 г. Авторское право Jehad Alshrafi/Copyright 2025, The AP. All rights reserved
Авторское право Jehad Alshrafi/Copyright 2025, The AP. All rights reserved
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано
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Израиль начал крупную военную операцию в оккупированном Дженине на Западном берегу Иордана. По данным Министерства здравоохранения Палестины, в результате погибли по меньшей мере 6 человек. Между тем жители населённого пункта Тель-аз-Заатар в Секторе Газа вернулись "домой", но нашли лишь руины.

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Израиль начал крупную военную операцию в оккупированном Дженине на Западном берегу реки Иордан. По данным Министерства здравоохранения Палестины, в результате погибли по меньшей мере 6 человек и 35 получили ранения.

О “значительной и широкомасштабной военной операции” против палестинских боевиков в Дженине было объявлено через несколько дней после достижения соглашения о прекращения огня между Израиелм и ХАМАС, отмечают наблюдатели. Они опасаются, что это может поставить под сомнение обмен в течение первой шестинедельной фазы 33 удерживаемых ХАМАС заложников на примерно тысячу палестинских заключённых, которые находятся в израильских тюрьмах.

В ночь на вторник жители двух палестинских деревень на оккупированном Западном берегу сообщили, что израильские поселенцы устроили там поджоги. Официальные лица в Джин-Сафуте и Аль-Фундуке - деревнях, расположенных примерно в 50 километрах к северу от Иерусалима, заявили, что десятки поселенцев напали на их дома и местные предприятия.

Палестинский Красный полумесяц сообщил, что оказал помощь 12 избитым поселенцами местным жителям. Израильские военные заявили, что разогнали поселенцев и начали расследование. Правозащитные организации утверждают, что аресты за насилие со стороны поселенцев происходят редко, а судебные преследования - еще реже. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило о 1432 нападениях израильских поселенцев на палестинцев, которые привели к жертвам или материальному ущербу в 2024 году.

Между тем жители населённого пункта Тель-аз-Заатар в Секторе Газа возвращаются "домой", но находят только руины.

Эта женщина говорит, что пришла сюда пешком, так как транспорта нет. Все 15 месяцев она жила надеждой увидеть свой дом и вернуться к прежней жизни, но от них ровно ничего не осталось.

Наш дом превратился в груду кирпичей и бетона. Мне потребовалось бы два года, чтобы расчистить все завалы. К чему мы возвращаемся? Мы даже не можем поставить здесь палатку. Все полностью разрушено...
жительница Таль-аль-Заатара

В Рафахе медики во вторник приступили к извлечению человеческих останков из-под обломков домов. Бригады гражданской обороны приступили к работе после начала перемирия между Израилем и группировкой ХАМАС, которое вступило в силу в воскресенье. По сообщениям СМИ со ссылкой на органы здравоохранения Газы, во время войны погибло более 46 900 человек и более 110 750 получили ранения, тысячи из них, как опасаются, погребены под завалами.

Во вторник стало известно, что генерал-лейтенант Герци Халеви подал в отставку. В своем заявлении высокопоставленный военный объяснил её тем, что он и его подчинённые "не справились со своей миссией по защите государства Израиль" 7 октября 2023 года, когда тысячи боевиков под руководством ХАМАС совершили наземное, морское и воздушное нападение на юг Израиля, в течение нескольких часов бесчинствуя на армейских базах и близлежащих населенных пунктах. В результате нападения погибло около 1200 человек, в основном мирных жителей, и еще 250 были похищены. Его решение вступит в силу 6 марта.

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