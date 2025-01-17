Кабинет безопасности Израиля утвердил сделку с ХАМАС. Были согласованы последние договоренности о перемирии в Газе и освобождении части заложников, сообщила канцелярия премьер-министра.

В этом случае перемирие, объявленное в среду Катаром и США, должно вступить в силу в воскресенье.

На первом шестинедельном этапе она предусматривает освобождение 33 заложников, удерживаемых ХАМАС, в обмен на сотни палестинских заключённых, которые находятся в израильских тюрьмах. Два гражданина Франции, как сообщил президент страны Эммануэль Макрон, будут среди первых освобожденных из рук ХАМАС.

Накануне ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, заявил, что уйдет в отставку, если правительство примет "безответственное" соглашение о перемирии с ХАМАС, но не покинет коалицию. Сейчас пока нет информации, как поступит министр.

На брифинге в четверг пресс-секретарь израильского правительства Дэвид Менцер заявил, что новые требования ХАМАС касаются размещения израильских войск в Филадельфийском коридоре - узкой полосе, граничащей с Египтом, которую израильские войска захватили в мае.

ХАМАС опроверг эти заявления, а Иззат аль-Ришк, высокопоставленный представитель ХАМАС, заявил, что боевая группа "привержена соглашению о прекращении огня, которое было объявлено посредниками".

Манифестанты несут макеты гробов, символизирующие цену, которую Израиль заплатит за согласие на прекращение огня с ХАМАС, Иерусалим, 16 января 2025 г. Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

От ультраправых партнеров Нетаньяху по коалиции зависит сохранение власти израильского премьер-министра.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти призвал Израиль и ХАМАС выполнить план прекращения огня в Газе "без промедления" в эксклюзивном интервью, данном в четверг агентству Ассошиэйтед Пресс.

Египет уже много лет является ключевым посредником между двумя враждующими сторонами и ведущим игроком в текущих переговорах о прекращении огня.

Архив: палестинцы ищут, что можно спасти на развалинах, оставленных израильскими войсками в Хан-Юнисе, 8 апреля 2024 г. Fatima Shbair/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен заявил, что "уверен" в перспективах соглашения. "Неудивительно, что в процессе переговоров, которые были такими сложными, возникли проблемы. Мы находимся в процессе решения этой проблемы прямо сейчас",-добавил он, не вдаваясь в подробности.

ХАМАС предупреждает, что любая израильская "агрессия" подвергает заложников опасности. Представитель исламистского движения заявил, что израильские бомбардировки в четверг были нацелены на место, где находилась "одна из пленниц". Со своей стороны, израильские военные заявили в Telegram, что за последние сутки поразили около "50 целей".

ХАМАС спровоцировал войну, совершив 7 октября 2023 года трансграничное нападение на юг Израиля, в результате которого погибли около 1200 человек и еще 250 были взяты в заложники.

Израиль ответил разрушительным наступлением, в результате которого погибли более 46 000 палестинцев, по данным местных медицинских работников, которые не делают различий между мирными жителями и боевиками, но говорят, что женщины и дети составляют более половины убитых.

Военная кампания сравняла с землей огромные территории Газы и вынудила около 90 % населения сектора, насчитывающего 2,3 миллиона человек, покинуть свои дома.