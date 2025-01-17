Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Кабинет безопасности Израиля утвердил сделку с ХАМАС

Родственники и друзья убитых и похищенных ХАМАС заложников на манифестации после объявления о прекращении огня, Тель-Авив, Израиль, 15 января 2025 г.
Родственники и друзья убитых и похищенных ХАМАС заложников на манифестации после объявления о прекращении огня, Тель-Авив, Израиль, 15 января 2025 г. Авторское право  Oded Balilty/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Oded Balilty/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Кабинет безопасности Израиля утвердил сделку с ХАМАС о перемирии в Газе. Первые трое заложников могут быть освобождены уже в воскресенье

Кабинет безопасности Израиля утвердил сделку с ХАМАС. Были согласованы последние договоренности о перемирии в Газе и освобождении части заложников, сообщила канцелярия премьер-министра.

В этом случае перемирие, объявленное в среду Катаром и США, должно вступить в силу в воскресенье.

На первом шестинедельном этапе она предусматривает освобождение 33 заложников, удерживаемых ХАМАС, в обмен на сотни палестинских заключённых, которые находятся в израильских тюрьмах. Два гражданина Франции, как сообщил президент страны Эммануэль Макрон, будут среди первых освобожденных из рук ХАМАС.

Накануне ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, заявил, что уйдет в отставку, если правительство примет "безответственное" соглашение о перемирии с ХАМАС, но не покинет коалицию. Сейчас пока нет информации, как поступит министр.

На брифинге в четверг пресс-секретарь израильского правительства Дэвид Менцер заявил, что новые требования ХАМАС касаются размещения израильских войск в Филадельфийском коридоре - узкой полосе, граничащей с Египтом, которую израильские войска захватили в мае.

ХАМАС опроверг эти заявления, а Иззат аль-Ришк, высокопоставленный представитель ХАМАС, заявил, что боевая группа "привержена соглашению о прекращении огня, которое было объявлено посредниками".

Манифестанты несут макеты гробов, символизирующие цену, которую Израиль заплатит за согласие на прекращение огня с ХАМАС, Иерусалим, 16 января 2025 г.
Манифестанты несут макеты гробов, символизирующие цену, которую Израиль заплатит за согласие на прекращение огня с ХАМАС, Иерусалим, 16 января 2025 г. Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

От ультраправых партнеров Нетаньяху по коалиции зависит сохранение власти израильского премьер-министра.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти призвал Израиль и ХАМАС выполнить план прекращения огня в Газе "без промедления" в эксклюзивном интервью, данном в четверг агентству Ассошиэйтед Пресс.

Египет уже много лет является ключевым посредником между двумя враждующими сторонами и ведущим игроком в текущих переговорах о прекращении огня.

Архив: палестинцы ищут, что можно спасти на развалинах, оставленных израильскими войсками в Хан-Юнисе, 8 апреля 2024 г.
Архив: палестинцы ищут, что можно спасти на развалинах, оставленных израильскими войсками в Хан-Юнисе, 8 апреля 2024 г. Fatima Shbair/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен заявил, что "уверен" в перспективах соглашения. "Неудивительно, что в процессе переговоров, которые были такими сложными, возникли проблемы. Мы находимся в процессе решения этой проблемы прямо сейчас",-добавил он, не вдаваясь в подробности.

ХАМАС предупреждает, что любая израильская "агрессия" подвергает заложников опасности. Представитель исламистского движения заявил, что израильские бомбардировки в четверг были нацелены на место, где находилась "одна из пленниц". Со своей стороны, израильские военные заявили в Telegram, что за последние сутки поразили около "50 целей".

ХАМАС спровоцировал войну, совершив 7 октября 2023 года трансграничное нападение на юг Израиля, в результате которого погибли около 1200 человек и еще 250 были взяты в заложники.

Израиль ответил разрушительным наступлением, в результате которого погибли более 46 000 палестинцев, по данным местных медицинских работников, которые не делают различий между мирными жителями и боевиками, но говорят, что женщины и дети составляют более половины убитых.

Военная кампания сравняла с землей огромные территории Газы и вынудила около 90 % населения сектора, насчитывающего 2,3 миллиона человек, покинуть свои дома.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

ЕС обещает выделить дополнительно 120 миллионов евро на помощь Газе

Минобороны Израиля отказалось от обещания создать форпосты в Газе

ХАМАС вернул Израилю останки еще трех человек, но они не принадлежат заложникам