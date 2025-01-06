Теракт на Западном берегу: трое убиты

РЕКЛАМА

Три человека убиты и восемь ранены в результате стрельбы, которую открыли неизвестные на Западном берегу реки Иордан неподалёку от израильского поселения Кедумим. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на службы экстренной медпомощи.

Среди убитых - две пожилые женщины и мужчина. Пока не сообщалось, были ли они израильскими гражданами. Армия обороны Израиля уточнила, что террористы (их число не названо) стреляли по автобусу и автомобилям. Идут поиски нападавших.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования семьям погибших в посте на платформе и пообещал: "Мы доберемся до отвратительных убийц и рассчитаемся с ними и со всеми, кто им помогал. Никто не останется безнаказанным".

Как пишет The Times of Israel, с начала войны Израиля с группировкой ХАМАС уровень насилия на Западном берегу резко вырос. Предыдущее подобное нападение произошло в декабре, тогда в результате взрыва мины погиб ребенок.