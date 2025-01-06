РЕКЛАМА

Новый министр иностранных дел Сирии встретился с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани для переговоров в Дохе, поскольку де-факто власти "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) стремятся установить дипломатические связи с региональными и мировыми правительствами.

Министр иностранных дел Асаад аль-Шибани написал на сайте X, что он также собирается посетить Иорданию и Объединенные Арабские Эмираты для развития стратегического партнерства и поддержки безопасности и экономического восстановления Сирии.

В четверг аль-Шибани встретился со своим саудовским коллегой в Эр-Рияде.

Кроме того, в пятницу он принял в Дамаске министров иностранных дел Германии и Франции.

ХТШ возглавила молниеносное восстание, которое свергло президента Башара аль-Асада 8 декабря, положив конец десятилетнему правлению его семьи.

Министр иностранных дел Сирии Асад аль-Шибани (слева) встречается с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бин Абдель Рахманом Аль Тани в Дохе, 5 янва AP/AP

С 2011 года и до падения Асада в результате восстания и гражданской войны в Сирии погибло около 500 000 человек.

Большая часть мира прекратила дипломатические отношения с Асадом из-за его жестоких репрессий против протестующих и ввела санкции против него и его российских и иранских соратников.

Теперь Сирия, находящаяся под властью исламистов, надеется восстановить эти связи и отменить санкции, введенные против ХТШ и её лидера Ахмада аль-Шараа, чтобы реанимировать сиийскую экономику.

Асада поддерживали Россия, Иран и ливанская боевая группировка "Хезболлах".

Теперь ХТШ надеется, что Сирия сможет укрепить связи с арабскими странами региона.

Катар поддерживает оппозиционные группы, которые борются против Асада и его союзников. Это одна из немногих арабских стран, которая выступала против восстановления связей с бывшим президентом и против возвращения Сирии в Лигу арабских государств в 2023 году.

"Мы передали Дохе нашу озабоченность проблемами, связанными с экономическими санкциями, введенными против сирийского народа, и вновь призываем Соединенные Штаты отменить эти санкции", - цитирует аш-Шибани сирийская радиостанция Sham FM.

Де-факто лидер Сирии Ахмад аль-Шараа встречается с министрами иностранных дел Германии и Франции в Дамаске 3 января. AP/AP

По данным ООН, около 90% сирийцев живут в нищете, а более половины населения не знают, откуда у них возьмется следующий обед.

Аш-Шараа заявил, что проведет саммит по национальному диалогу с участием различных групп по всей Сирии, чтобы согласовать политическую дорожную карту, которая приведет к принятию новой конституции и проведению выборов.

Он поклялся распустить ХТШ во время саммита и заявил в интервью саудовской телесети Al-Arabiyya, что де-факто правители на этом переходном этапе будут иметь одинаковое политическое происхождение для эффективности управления страной.

Тем не менее, неясно, отменит ли Вашингтон санкции в ближайшее время.

Европа, тем временем, проявляет нерешительность из-за опасений по поводу того, как будут относиться к религиозным меньшинствам и женщинам.