РЕКЛАМА

Министры иностранных дел Германии и Франции прибыли в Дамаск. Это первый официальный визит высокопоставленных представителей ЕС в Сирию после смены власти в этой стране. Цель, по словам европейских чиновников, послать сигнал сирийцам о том, что цитата "новое начало политического диалога Европы и Сирии возможно".

Ожидается, что в пятницу немецкий министр Анналена Бербок и французский - Жан-Ноэль Барро - встретятся с Ахмадом аш-Шараа, лидером группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", свергнувшей Башара Асада, а также с представителями местных НКО.

Бербок сказала, что "новое начало" может быть положено только в том случае, если новое сирийское руководства предоставит всем гражданам, независимо от их этнической или религиозной принадлежности, права, защиту и возможность участвовать в политическом процессе.

Министр предостерегла от слишком долгого перехода к выборам и "мер по исламизации системы правосудия или образования". Бербок также призвала не совершать акты мести в отношении тех или иных общин, заявив, что в сирийском обществе не должно быть места проявлениям экстремизма.

Французский министр, в свою очередь, встретился с лидерами местной христианской общины. Он написал на сайте X, что Франция и Германия будут "способствовать мирному и требовательному переходу на благо сирийцев и региональной стабильности".

Барро также посетил французское посольство в Дамаске, которое было закрыто в 2012 году, но возобновило работу несколько недель назад.

После смены власти в Сирии в результате молниеносного наступления оппозиционных исламистских сил, в Дамаск с визитами одна за другой начали приезжать представители арабских стран.

Однако западные страны до сих пор не отменили санкции, введённые против Сирии при Асаде, а группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" у многих до сих пор значится как террористическая. Хотя Соединённые Штаты отменили вознаграждение в размере 10 миллионов евро за помощь в поимке лидера повстанцев.