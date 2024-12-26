Российская ракета, птицы или взрыв: какие версии крушения самолёта выдвигают СМИ и власти

By Euronews

Официальные власти не спешат выдвигать версии крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" под Актау, в результате которого погибли как минимум 38 человек.

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Эксклюзивная информация, полученная каналом Euronews от источника в азербайджанском правительстве, касательно крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" вызвала настоящий ажиотаж.

В частности, ранее мы сообщили о том, что согласно данным нашего источника, причиной аварии стала российская ракета класса "земля-воздух". По словам нашего собеседника, ракету выпустили в момент активности беспилотников в небе над Грозным, куда и должен был приземлиться рейс AZAL из Баку. Как сообщается, осколки ракеты повредили обшивку лайнера и находившихся внутри пассажиров.

Также, как сообщает наш источник, пилоты запрашивали аварийную посадку, но им не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, отправив через Каспийское море в направлении казахстанского Актау. При этом навигационная система на борту была отключена на протяжении всего полета через море.

Данные о погибших и выживших разнятся. По предварительным данным, выжили от 28 до 32 человек, погибли по меньшей мере 38. Большинство выживших сидели в хвостовой части самолета.

Какие версии выдвигают СМИ и официальные источники в трех "заинтересованных" странах: России, Азербайджане и Казахстане?

Россия

В Кремле считают, что все сообщения о причинах крушения лайнера являются гипотезами и призывают дождаться окончания расследования.

"Любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. И до выводов следствия выстаивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать — нужно дождаться окончания этого следствия", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Росавиации, как и в самой авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", считают, что причиной крушения стало столкновение самолета с птицами.

Из Грозного борт перенаправили в Махачкалу якобы из-за тумана, а оттуда лайнеру пришлось лететь в казахстанский Актау из-за нештатной ситуации.

Казахстан

Казахстан находится в контакте с Азербайджаном по расследованию крушения самолета авиакомпании AZAL под Актау, но не получал ни от него, ни от России официальных версий произошедшего. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий комиссию по расследованию причин ЧП.

"Журналистские догадки и исследования основаны на каких-то источниках правительств. Мы находимся в контакте постоянно с коллегами из Азербайджана. Никто никаких версий нам еще не сказал, официально мы никакой версии ни от России, ни от Азербайджана не получали. Поэтому опровергнуть какую-либо версию невозможно", — заявил Бозумбаев.

По данным издания Orda.kz, в управлении здравоохранения Мангистауской области заявили, что на борту аварийного самолета после столкновения воздушного судна с птицами взорвался кислородный баллон, после чего пассажиры начали терять сознание.

Также Orda.kz обратила внимание на "следы от обстрелов" на уцелевших частях фюзеляжа, замеченных на фотографиях после крушения. Но власти Казахстана назвали эту версию спекуляцией и призвали дождаться результатов расследования.

Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что причины крушения самолета компании AZAL неизвестны, есть разные версии.

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По предоставленной ему информации, самолет изменил направление и взял курс на Актау из-за ухудшения погоды.

После нашей публикации сразу два азербайджанских СМИ подтвердили нашу информацию о связи крушения лайнера с российской ракеты, ссылаясь на свои источники в правительстве Азербайджана.

Издание AnewZ сообщает, что борт был атакован при подлете к городу Грозный российским зенитно-ракетным комплексом "Панцирь-С".

При этом издание называет инцидент "непреднамеренным", но в то же время пишет, что "Баку ожидает от российской стороны признания в сбитии азербайджанского самолета и проведения полноценного расследования, результатом которого станет привлечение к ответственности всех виновных".

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Издание Caliber.az также ссылается на свои источники в азербайджанском кабмине и сообщает о причастности к инциденту российской ПВО.