Конституционный суд Южной Кореи начал рассматривать дело об импичменте Юн Сук Ёля

После того, как президент неожиданно объявил военное положение, тысячи южнокорейцев вышли на акции протеста с требованием его отставки.
By Надежда Дрямина
Опубликовано
У судей будет шесть месяцев на то, чтобы восстановить Юн Сук Ёля в должности президента или подтвердить импичмент.

В Конституционном суде Южной Кореи начались слушания по импичменту президента.

На прошлой неделе парламент проголосовал за отстранение Юн Сок Ёля от должности после его неудавшейся попытки ввести в стране военное положение. Что вызвало острый политический кризис. Против него расследуется дело о госизмене и мятеже. Прокуратура рассматривает вопрос о выдаче ордера на его арест, сообщают местные СМИ. Сам Юн отрицает обвинения.

Ли Джин, сотрудник пресс-службы Конституционного суда:

"Первое предварительное (досудебное) слушание состоится 27 декабря, в пятницу, в 14:00. На нём суд получит отчёт о расследовании от прокуратуры и полиции".

На рассмотрение дела у суда есть шесть месяцев. Исполнять обязанности президента в это время будет премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су. Но политические элиты и общественность торопят с вынесением вердикта, указывая на нестабильность в стране. Импичмент будет объявлен только в том случае, если за него выскажутся все шесть из шести заседающих в КС судей (как правило, их девять, но трое недавно ушли в отставку).

Если Юн Сок Ёля отстранят от власти, то в течение двух месяцев в Южной Корее должны будут провести внеочередные выборы нового президента.

