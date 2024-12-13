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Южнокорейский парламент проведёт в субботу второе голосование по вопросу импичмента президента Юн Сок Ёля после его попытки ввести военное положение, которая обернулась политическим кризисом.

Если как минимум 200 из 300 членов Национального собрания поддержат инициативу, то она будет передана на рассмотрение в Конституционный суд.

В этом случае, Юн, который находится под уголовным преследованием по обвинению в государственной измене и которому запрещено покидать страну, будет отправлен в отпуск до вынесения судом вердикта, сообщают местные СМИ.

В четверг президент выступил с телеобращением, отвергнув все обвинения и сказав, что он не станет снимать с себя полномочия и будет "бороться до конца", доказывая правильность своего решения.

Хотя военное положение действовало всего шесть часов (вскоре парламент его отменил), событие потрясло политические элиты и общественность страны. Как оппозиция, так и однопартийцы Юна выступили с требованием его отставки.

Позже он принёс извинения за принятое решение, добавив, что не собирается уклоняться от юридической или политической ответственности.

"Я объявил военное положение от отчаяния. Однако это вызвало беспокойство и неудобства для населения. Я очень сожалею об этом и приношу свои искренние извинения людям, которые, должно быть, были сильно шокированы", - заявил Юн в субботу.

В ночь на 4 декабря около 300 вооружённых солдат попытались захватить здание парламента и штаб-квартиру Национальной избирательной комиссии, после того, как Юн Сок Ёль объявил чрезвычайное военное положение в республике. Тысячи людей собрались у здания Национального Собрания. Через несколько часов законодатели единогласно проголосовали за отмену военного положения, Юн следом отменил соотеветствующий указ.

По южнокорейским законам президент может объявлять военное положение только в военное время или в подобных чрезвычайных ситуациях.

Митинг с требованием отставки президента ,жной Кореи Юн Сок Ёля. Ahn Young-joon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Юн заявил, что оставляет за своей консервативной партией "Сила народа" право определять курс в условиях политических потрясений в стране, в том числе - касательно вопросов, связанных с его сроком пребывания на посту. Это заявление вызвало возмущение в рядах не только оппозиции, но и некоторых его партийных соратников, которые назвали его действия "неконституционными".

Основная оппозиционная сила в стране - Демократическая партия, - а также пять других малых оппозиционных партий, которые подали запрос об импичменте, имеют в совокупности 192 места в Нацсобрании.

Но их первая попытка отстранить Юна провалилась: неделю назад депутаты от "Силы народа" бойкотировали голосование. Спикер парламента Вон Шик назвал этот итог "очень печальным" и "позорным" для демократии страны.

Беспрецедентный кризис

Если в эту субботу Юну всё же объявят импичмент, его полномочия будут приостановлены до тех пор, пока Конституционный суд не примет решение об отстранении его от должности. Если Суд вынесет соответствующий вердикт, то в течение двух месяцев состоятся выборы нового президента республики.

С момента вступления в должность в 2022 году Юн пытался провести свою программу через парламент, контролируемый оппозицией. Кроме того, его рейтинг всё это время снижался на фоне скандалов, связанных с ним и его женой.

Объявляя о введении военного положения 3 декабря, южнокорейский лидер назвал парламент "логовом преступников", мешающих государственным делам, и поклялся искоренить "силы, поддерживающие Северную Корею и антигосударственные элементы". Решение вызвало политический хаос в стране и тревогу среди ключевых дипломатических партнёров, таких как США и Япония.

Это первый случай объявления военного положения в Южной Корее за более чем 40 лет - со времени госпереворота, произошедшего в 1980 году.