Массовая молитва в мечети Омейядов в Дамаске. Блинкен приехал на переговоры в Турцию

Молитва в мечети Омейядов Авторское право  Omar Sanadiki/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Ирина Шелудкова и Associated Press
Опубликовано
В Белом доме обеспокоены, что вакуум власти в Сирии может создать условия для того, чтобы группировка ИГИЛ вернула себе территорию и влияние.

Десятки тысяч людей собрались в исторической мечети Омейядов в Дамаске на первую пятничную молитву после падения режима Башара Асада. На пятничный намаз приехали сирийцы со всей страны.

В видеообращении, опубликованном в Telegram, Абу Мухаммад аль-Джулани, лидер радикальной исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", который сейчас использует свое настоящее имя Ахмед аш-Шараа, призвал людей "выйти на улицы, чтобы выразить свою радость".

"Я приглашаю их выйти на площади, чтобы показать свое счастье, не стреляя пулями и не пугая людей. А после мы будем работать, чтобы построить эту страну и, как я сказал в самом начале, победить с помощью всевышнего".

В заявлении лидеров стран "Большой семерки" говорится, что они готовы поддержать политический переходный процесс, который обеспечит защиту прав человека и сирийских религиозных и этнических меньшинств.

Тем временем в четверг в Анкаре состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой Блинкен подчеркнул важность продолжения борьбы с террористической группировкой "ИГИЛ".

В пятницу Блинкен встретится с министром иностранных дел Турции, чтобы попытаться привлечь Турцию к консенсусу и предотвратить развал Сирии и более масштабные беспорядки. Это уже 12-я поездка Блинкена на Ближний Восток с момента начала войны между Израилем и ХАМАC в секторе Газе в прошлом году.

"Мы также обсудили необходимость продолжения усилий по уничтожению ИГИЛ. Наши страны очень много работали и многое отдали за многие годы, чтобы обеспечить ликвидацию территориального халифата ИГИЛ, чтобы эта угроза не возникла вновь. И крайне важно, чтобы мы продолжали эти усилия", - сказал Блинкен.

В уходящей администрации президента США Джо Байдена особенно обеспокоены тем, что вакуум власти в Сирии может усугубить и без того повышенную напряженность в регионе и создать условия для того, чтобы группировка ИГИЛ вернула себе территорию и влияние.

Стремясь смягчить свою риторику и наладить отношения с Западом, временное правительство Сирии пообещало поддерживать верховенство закона, добавив, что оно уважает "религиозное и культурное разнообразие в Сирии".

В пятницу Еврокомиссия объявила о начале операции "воздушный мост", направленной на доставку 50 тонн медицинских товаров в Сирию через соседнюю Турцию.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что рейсы с гуманитарной помощью доставят в общей сложности 50 тонн медицинских товаров из запасов ЕС в Дубае, которые будут перевезены в Адану в Турции для распределения через границу в ближайшие дни. Еще 46 тонн предметов здравоохранения, образования и жилья из другого хранилища ЕС в Дании будут доставлены в Адану на грузовиках и переданы ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения для распределения на территории Сирии.

