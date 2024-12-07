Дзюдо: сборная Японии завоевала 21 медаль на домашнем Большом шлеме

По 7 золотых, серебряных и бронзовых медалей: японские дзюдоисты не оставили шансов конкурентам в первый день соревнований.
Большое дзюдо встречают в Токио, где на этих выходных проходит турнир Большого шлема – последний в году этап мирового тура.
В весе до 48 кг Вакана Кога сразилась с Мицуки Кондо. Упорная борьба перешла в голден-скор, где Кога вырвала победу, получив оценку вадза-ари.
Медалисток наградил президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.
У мужчин в категории до 60 кг в финальной схватке сошлись прошлогодний победитель Рюдзю Нагаяма и его товарищ по команде Таики Накамура.
Накамура активно атаковал более опытного соперника и выиграл поединок по количеству "сидо".
Золотую медаль ему вручил Синити Накамура, глава Федерации дзюдо Японии.
В весе до -52 кг Кисуми Омори продемонстрировала блестящий результат и завоевала титул!
Свою медаль дзюдоистка получила из рук президента института "Кодокан" Харуки Уэмура.
В весе до -66 кг на высшую ступень пьедестала поднялся Такеси Такеока, его наградил вице-президент IJF Обейд аль Анзи.
В финале категории до 57 кг на татами вышли Мегуми Футида и Мика Адати.
Адати удостоилась оценки вадза-ари, что и определило судьбу поединка.
Медаль ей вручил Армен Багдасаров, главный судья IJF.
В весе до 73 кг молодой спортсмен Рюга Танака оказался сильнее своих соперников.
Его наградил Мохаммед Мериджа, директор по образованию и тренерской работе IJF.
В весе до 63 кг Харука Кадзю одолела Мегу Данно.
Церемонию награждения провёл вице-президент Олимпийского комитета Китая Чжоу Цзиньцян.
Это был незабываемый день: хозяева турнира взяли по 7 золотых, серебряных и бронзовых медалей.
В воскресенье под занавес сезона будут разыграны ещё 7 комплектов медалей. Не пропустите!