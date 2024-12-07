Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Дзюдо: сборная Японии завоевала 21 медаль на домашнем Большом шлеме

Медалисты первого дня Большого шлема 2024 в Токио.
Медалисты первого дня Большого шлема 2024 в Токио. Авторское право  IJF
Авторское право IJF
By Alexander Kazakevich & IJF
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

По 7 золотых, серебряных и бронзовых медалей: японские дзюдоисты не оставили шансов конкурентам в первый день соревнований.

Большое дзюдо встречают в Токио, где на этих выходных проходит турнир Большого шлема – последний в году этап мирового тура.

В весе до 48 кг Вакана Кога сразилась с Мицуки Кондо. Упорная борьба перешла в голден-скор, где Кога вырвала победу, получив оценку вадза-ари.

Медалисток наградил президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

Соревнования проходят в родных стенах, местные болельщики оказывают мне горячую поддержку, так что это действительно придаёт мне сил, я хочу, чтобы они всегда меня поддерживали.
Вакана Кога
японская дзюдоистка, победительница Большого шлема 2024 в Токио

У мужчин в категории до 60 кг в финальной схватке сошлись прошлогодний победитель Рюдзю Нагаяма и его товарищ по команде Таики Накамура.

Накамура активно атаковал более опытного соперника и выиграл поединок по количеству "сидо".

Золотую медаль ему вручил Синити Накамура, глава Федерации дзюдо Японии.

Мои друзья из старшей школы пришли посмотреть на моё выступление. Я родом из села в префектуре Яманаси. Очень здорово, что теперь я местный супергерой!
Таики Накамура.
японский дзюдоист, победитель Большого шлема 2024 в Токио

В весе до -52 кг Кисуми Омори продемонстрировала блестящий результат и завоевала титул!

Свою медаль дзюдоистка получила из рук президента института "Кодокан" Харуки Уэмура.

В весе до -66 кг на высшую ступень пьедестала поднялся Такеси Такеока, его наградил вице-президент IJF Обейд аль Анзи.

В финале категории до 57 кг на татами вышли Мегуми Футида и Мика Адати.

Адати удостоилась оценки вадза-ари, что и определило судьбу поединка.

Медаль ей вручил Армен Багдасаров, главный судья IJF.

В весе до 73 кг молодой спортсмен Рюга Танака оказался сильнее своих соперников.

Его наградил Мохаммед Мериджа, директор по образованию и тренерской работе IJF.

В весе до 63 кг Харука Кадзю одолела Мегу Данно.

Церемонию награждения провёл вице-президент Олимпийского комитета Китая Чжоу Цзиньцян.

Это был незабываемый день: хозяева турнира взяли по 7 золотых, серебряных и бронзовых медалей.

В воскресенье под занавес сезона будут разыграны ещё 7 комплектов медалей. Не пропустите!

