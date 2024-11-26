Обмен ударами перед возможным прекращением огня

Менее чем за час до начала заседания, на котором руководство Израиля планировало обсудить вопрос о прекращении огня в Ливане, в ЦАХАЛ сообщили о массированном авиаударе по объектам движения "Хезболлах".

По данным Армии обороны Израиля, истребители атаковали более 180 объектов "Хезболлах" по всему Ливану.

Как сообщили в ЦАХАЛ, удары были нанесены по командным центрам, складам оружия и другим объектам инфраструктуры движения в Бейруте, на юге Ливана и в долине Бекаа.

Среди целей были ракетные установки движения, в том числе те, что использовались "Хезболлах" во время обстрелов Хайфы во вторник.

Минздрав Ливана сообщил, что в результате удара по центру Бейрута погибли по меньшей мере семь человек, более двадцати - получили ранения.

Ранее представители Ливана, Израиля, США и международных организаций выразили осторожный оптимизм по поводу достижения 60-дневного прекращения огня.

Ливанские СМИ сообщали, что перемирие может вступить в силу утром 27 ноября.