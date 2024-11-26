Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Обмен ударами перед возможным прекращением огня

Израильские истребители атаковали около 180 целей по всему Ливану
Израильские истребители атаковали около 180 целей по всему Ливану Авторское право  Hassan Ammar/AP
Авторское право Hassan Ammar/AP
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Израиль и "Хезболлах" обменялись ударами перед возможным заключением перемирия на 60 дней. ЦАХАЛ, в частности, атаковал ракетные установки движения, которые использовались при обстреле Хайфы во вторник.

Менее чем за час до начала заседания, на котором руководство Израиля планировало обсудить вопрос о прекращении огня в Ливане, в ЦАХАЛ сообщили о массированном авиаударе по объектам движения "Хезболлах".

По данным Армии обороны Израиля, истребители атаковали более 180 объектов "Хезболлах" по всему Ливану.

Как сообщили в ЦАХАЛ, удары были нанесены по командным центрам, складам оружия и другим объектам инфраструктуры движения в Бейруте, на юге Ливана и в долине Бекаа.

Среди целей были ракетные установки движения, в том числе те, что использовались "Хезболлах" во время обстрелов Хайфы во вторник.

Минздрав Ливана сообщил, что в результате удара по центру Бейрута погибли по меньшей мере семь человек, более двадцати - получили ранения.

Ранее представители Ливана, Израиля, США и международных организаций выразили осторожный оптимизм по поводу достижения 60-дневного прекращения огня.

Ливанские СМИ сообщали, что перемирие может вступить в силу утром 27 ноября.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Израиль объявил о гибели одного из руководителей "Хезболлах" в результате удара по пригороду Бейрута

В результате авиаудара ЦАХАЛ по лагерю палестинских беженцев в Ливане погибли 13 человек - власти

Правительство Ливана поручило армии подготовить план разоружения "Хезболлах"