Нападение на израильских болельщиков в Амстердаме: полиция задержала 62 человека

В результате нападения на болельщиков клуба "Маккаби Тель-Авив" после матча с "Аяксом" в Амстердаме пострадали не менее 10 человек, пятеро госпитализированы.
По меньшей мере десять израильтян, приехавших на матч Лиги Европы в Нидерланды, пострадали в результате нападений в Амстердаме в четверг поздно вечером, сообщает Министерство иностранных дел Израиля.
Несколько человек получили ножевые ранения.
По данным ведомства, жестоким нападениям в Амстердаме после футбольного матча местного "Аякса" с "Маккаби" из Тель-Авива подверглись сотни болельщиков.
Власти Амстердама подтвердили, что участники беспорядков "активно искали израильских болельщиков, чтобы напасть на них и избить".
Израиль первоначально распорядился направить в столицу Нидерландов два самолёта, чтобы эвакуировать израильтян, но позже канцелярия премьер-министра заявила, что будет работать над "предоставлением средств гражданской авиации для возвращения наших граждан".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от правительства и сил безопасности королевства "решительных и быстрых действий против участников беспорядков".
По последним данным, полиция задержала 62 человека.
Лидеры по всей Европе – от голландского премьера до главы Еврокомиссии – осудили антисемитские атаки
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал нападения "совершенно неприемлемыми", добавив, что он находится в контакте со своим израильским коллегой.
Глава ультраправой "Партии Свободы" Герт Вилдерс назвал произошедшее "погромом" и призвал мэра Амстердама уйти в отставку.
Насилие вспыхнуло, несмотря на запрет на проведение пропалестинской демонстрации возле футбольного стадиона, введённый мэром Амстердама Фемке Халсемой, которая опасалась столкновений между протестующими и израильскими болельщиками.
По словам очевидцев, некоторые нападавшие были с палестинскими флагами и кричали "Свободу Палестине".
На видеозаписях, которые распространяются в соцсетях, группы молодых людей набрасываются на израильтян на улицах. Одна из групп попыталась прорваться в отель, где остановились болельщики "Маккаби".
"На нас напала большая толпа разъярённых фанатиков в "арафатках", – рассказал изданию Ynet один из болельщиков. – Некоторые держали в руках палестинские флаги, другие орали "Смерть евреям!" Это было реально страшно, как будто мы вернулись в Европу времен Холокоста".
На матч в Амстердам приехали около 3 000 болельщиков израильской команды.
Власти заявили, что в ближайшие дни Амстердам будут патрулировать дополнительные наряды полиции, а охрана еврейских учреждений города будет усилена.
Новый глава МИД Израиля Гидеон Саар направляется в Амстердам для встреч с голландскими коллегами и еврейской общиной.