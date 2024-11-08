Нападение на израильских болельщиков в Амстердаме: полиция задержала 62 человека

По меньшей мере десять израильтян, приехавших на матч Лиги Европы в Нидерланды, пострадали в результате нападений в Амстердаме в четверг поздно вечером, сообщает Министерство иностранных дел Израиля.

Несколько человек получили ножевые ранения.

По данным ведомства, жестоким нападениям в Амстердаме после футбольного матча местного "Аякса" с "Маккаби" из Тель-Авива подверглись сотни болельщиков.

Власти Амстердама подтвердили, что участники беспорядков "активно искали израильских болельщиков, чтобы напасть на них и избить".

Израиль первоначально распорядился направить в столицу Нидерландов два самолёта, чтобы эвакуировать израильтян, но позже канцелярия премьер-министра заявила, что будет работать над "предоставлением средств гражданской авиации для возвращения наших граждан".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от правительства и сил безопасности королевства "решительных и быстрых действий против участников беспорядков".

По последним данным, полиция задержала 62 человека.

Лидеры по всей Европе – от голландского премьера до главы Еврокомиссии – осудили антисемитские атаки

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал нападения "совершенно неприемлемыми", добавив, что он находится в контакте со своим израильским коллегой.

Кадры и сообщения, которые мы получаем, абсолютно постыдны и достойны порицания. Я считаю, что необходимо сделать всё возможное, чтобы разыскать и привлечь к ответственности виновных. Это в чистом виде антисемитское насилие против израильтян. То, что это может произойти в 2024 году, не поддается объяснению и выходит за все рамки. Дик Схоф премьер-министр Нидерландов

Глава ультраправой "Партии Свободы" Герт Вилдерс назвал произошедшее "погромом" и призвал мэра Амстердама уйти в отставку.

Насилие вспыхнуло, несмотря на запрет на проведение пропалестинской демонстрации возле футбольного стадиона, введённый мэром Амстердама Фемке Халсемой, которая опасалась столкновений между протестующими и израильскими болельщиками.

По словам очевидцев, некоторые нападавшие были с палестинскими флагами и кричали "Свободу Палестине".

На видеозаписях, которые распространяются в соцсетях, группы молодых людей набрасываются на израильтян на улицах. Одна из групп попыталась прорваться в отель, где остановились болельщики "Маккаби".

"На нас напала большая толпа разъярённых фанатиков в "арафатках", – рассказал изданию Ynet один из болельщиков. – Некоторые держали в руках палестинские флаги, другие орали "Смерть евреям!" Это было реально страшно, как будто мы вернулись в Европу времен Холокоста".

На матч в Амстердам приехали около 3 000 болельщиков израильской команды.

Власти заявили, что в ближайшие дни Амстердам будут патрулировать дополнительные наряды полиции, а охрана еврейских учреждений города будет усилена.

Новый глава МИД Израиля Гидеон Саар направляется в Амстердам для встреч с голландскими коллегами и еврейской общиной.