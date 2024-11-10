Полиция задержала десятки человек в Амстердаме после запрета демонстраций

В воскресенье полиция задержала десятки людей за участие в демонстрации в центре Амстердама. Об этом сообщают местные СМИ.

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Мэр Амстердама Фемке Халсема запретила все демонстрации в выходные после антисемитских нападений на болельщиков израильского футбольного клуба.

Это решение последовало за мрачными сценами нападения молодых людей на скутерах и пешком на болельщиков тель-авивского клуба "Маккаби" в четверг и пятницу, что было широко осуждено как вспышка антисемитизма.

Поздно вечером в воскресенье муниципалитет совместно с полицией и прокуратурой Амстердама продлил запрет на проведение демонстраций до утра четверга.

Посол Израиля в Нидерландах сообщил, что за последние несколько дней специальными рейсами из Амстердама домой были доставлены 2 000 израильтян.

Перед матчем с "Аяксом" фанаты "Маккаби" сорвали палестинский флаг со здания в Амстердаме и скандировали антиарабские лозунги по пути на стадион. Также поступали сообщения о том, что израильские фанаты затевали драки.

Амстердамская газета Het Parool сообщила, что около 100 человек были задержаны, а СМИ сообщили, что их увезли на автобусах. Полиция подтвердила, что задерживала демонстрантов, но не назвала их число.

Демонстранты выкрикивали лозунги, в том числе "Свободная, свободная Палестина".

Муниципалитет Амстердама сообщил на сайте X, что полиция начала арестовывать демонстрантов, которые отказывались покидать площадь, расположенную в самом центре торгового района города и рядом с исторической сетью каналов.

Организаторы акции протеста обратились в суд в воскресенье утром с просьбой разрешить демонстрацию, но судья оставил в силе запрет, наложенный муниципалитетом.

На слушаниях старший офицер полиции Амстердама Оливье Дутиль заявил, что за ночь снова произошли инциденты, направленные против людей, считающихся евреями: одних высаживали из такси, других просили предъявить паспорта, чтобы подтвердить их национальность.

В пятницу полиция начала широкомасштабное расследование после того, как банды молодых людей совершили нападения на фанатов, которые мэр Амстердама назвал "наездами" и которые, очевидно, были вдохновлены призывами в социальных сетях нападать на евреев. Пять человек попали в больницы, более 60 подозреваемых были арестованы.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в пятницу поспешил в Нидерланды и предложил помощь Израиля в полицейском расследовании. В субботу он встретился с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом и в своем заявлении сказал, что нападения и требования предъявить паспорта "напоминают мрачные периоды в истории".

Во Франции парижская полиция заявила в воскресенье, что 4000 полицейских и 1600 сотрудников стадиона будут задействованы на футбольном матче Франция-Израиль в четверг для обеспечения безопасности на стадионе, вокруг него и в общественном транспорте.