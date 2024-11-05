РЕКЛАМА

Дональд Трамп не скрывает, что у него есть враги - от тех, кто "внутри" США, до иностранных правительств и институтов, которых он "презирает".

О своих союзниках бывший президент отзывается гораздо более лестно. Хотя официально не подтверждено, кто займет ту или иную должность в администрации Трампа, спекуляции и слухи выдвигают несколько фигур, претендующих на высшие посты в новом кабинете. Давайте познакомимся с некоторыми из них.

Майк Помпео

В прошлом месяце, выступая на радиошоу Хью Хьюитта, Трамп заявил, что рассматривает четыре или пять кандидатур на пост министра обороны.

Один из них - бывший госсекретарь Майк Помпео, который возглавлял ЦРУ до того, как стал главным советником по иностранным делам в предыдущей администрации Трампа.

Помпео выдвинул свою собственную кандидатуру на пост президента в 2024 году, но с тех пор выступает в поддержку Трампа, в последний раз публично поддержав его на предвыборном митинге в Пенсильвании в понедельник.

В предыдущем правительстве Трампа Помпео выступал за сильную поддержку Израиля. Он также выступает в защиту Украины, став соавтором предложенного "мирного плана" для этой страны в газете Wall Street Journal в июле, который предлагал "реальные санкции против России" и поставку важнейших вооружений.

Former Secretary of State Mike Pompeo speaks before Republican presidential candidate former President Donald Trump at a campaign rally, Monday, Nov. 4, 2024, in Reading, Pa. Chris Szagola/AP

Ричард Гренелл

Гренелл, бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки, обосновался в Неваде, откуда выдвинул обвинения в фальсификации результатов голосования в штате после выборов 2020 года, по данным New York Times.

Бывший посол США в Германии, Гренелл стал влиятельным советником по внешней политике в окружении Трампа, продолжая встречаться с иностранными лидерами, чтбы заручиться их поддержкой в пользу бывшего президента.

В начале этого года он отправился в Гватемалу, где поддержал усилия правых сил по блокированию инаугурации избранного либерального президента Бернардо Аревало.

По сообщениям, Трамп называл политика "моим посланником", и его прочат на пост следующего госсекретаря в случае победы Трампа.

Кандидат в президенты США бывший глава Белого дома Дональд Трамп прибывает на предвыборное мероприятие в присутствии Ричарда Гренелла 23 сентября 2024 года/ штат Пенсильвания Alex Brandon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Майк Уолц

Уолтц - еще одна кандидатура, которую, по словам Трампа, он рассматривает на пост министра обороны, однако американские СМИ также называют его претендентом на пост госсекретаря.

Отставной полковник спецназа Национальной гвардии часто выступал по телевидению в поддержку Трампа. Уолтц заявил, что не прочь получить эту должность, но в первую очередь хочет помочь Трампу победить.

Он защищал Трампа по ключевым вопросам, в том числе по его позиции в отношении Украины, где он заявил, что США должны защищать свою собственную границу, а не оказывать больше военной помощи раздираемой войной стране.

Роберт Ф. Кеннеди-младший

Кеннеди, похоже, считает, что у него есть шанс сыграть свою роль в потенциальной администрации Трампа - и не без оснований.

На митинге, состоявшемся на этой неделе, Трамп сказал о своем бывшем сопернике по президентской гонке, что позволит ему "делать все, что он хочет" с женским здравоохранением, если он попадет в Белый дом.

Несмотря на это, высокопоставленные члены предвыборного штаба Трампа исключили возможность получения Кеннеди работы в департаменте здравоохранения администрации.

Однако до самого Трампа эта новость пока не дошла, так как он заявил, что Кеннеди будет играть "большую роль в администрации". На своем митинге в Мэдисон Сквер Гарден Трамп заявил, что в случае победы Кеннеди сможет "разгуляться" в области продуктов питания и лекарств.

Теоретик антивакцинного заговора утверждает, что он поддерживает связь с Трампом и может играть влиятельную роль в новом правительстве, если не официальную.

Кандидат в президенты США бывший глава Белого дома Дональд Трамп пожимает руку Роберту Ф. Кеннеди-младшему на предвыборном митинге Turning Point Action 23 октября 2024 года. Alex Brandon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Говард Лютник

В июне в интервью Bloomberg Трамп заявил, что рассматривает кандидатуру главы JPMorgan Джейми Даймона на пост министра финансов, но позже отказался от своих слов.

Американские СМИ также называли миллиардера-финансиста в числе прочих потенциальных кандидатов на пост министра финансов. Он способствовал поддержке Трампа на Уолл-стрит и публично выступал в поддержку его кампании, собрав для Трампа более 75 млн долларов (68 млн евро).

В настоящее время Лютник играет ведущую роль в переходной команде Трампа, где он курирует персонал для возможного второго срока экс-президента.

По данным издания Jewish Insider, миллиардер является ярым сторонником Израиля и заявил, что его решение принять более активное участие в кампании Трампа было принято после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Говард Лютник беседует с бывшим президентом Дональдом Трампом, кандидатом в президенты от Республиканской партии, на предвыборном митинге в Мэдисон-Сквер-Гарден. Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Роберт Лайтхайзер

Бывший торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который был ключевой фигурой в первый срок Трампа и остался близким к бывшему президенту, также рассматривается в качестве кандидата на пост министра финансов, если Трамп получит ключи от Белого дома.

Ранее он настаивал на том, чтобы США придерживались националистического подхода к торговле, и был активным сторонником тарифных предложений Трампа.

Илон Маск

Трамп осыпал комплиментами технологического миллиардера и его значительную финансовую поддержку республиканской кампании.

Маск призвал к резкому сокращению государственных расходов, но не уточнил, каких именно. Он также выдвинул идею создания нового Департамента эффективности правительства, которому будет поручено проводить аудит федерального правительства и рекомендовать реформы.

Ранее на этой неделе Трамп, похоже, исключил возможность того, что Маск будет играть официальную роль в кабинете министров.

"Маск не хочет становиться министром чего-либо. Если честно, я бы с удовольствием взял его... но у него есть пара других дел", - сказал Трамп на митинге в Аризоне.

Тем не менее он сказал, что хотел бы, чтобы Маск играл какую-то неопределенную роль в его новом правительстве.

Однако на этой неделе Лютник сказал CNN, что Маск будет "примыкать" к потенциальному правительству Трампа.

"Я думаю, что он будет примыкать к нему и писать программное обеспечение для правительства, а затем предоставлять это программное обеспечение правительству и помогать ему, - сказал Лютник. - Это будет потрясающе".