Трампу могут запретить баллотироваться в президенты

Дональду Трампу могут запретить вновь баллотироваться в президенты США, против него могут возбудить сразу несколько уголовных дел.

Спецкомитет Палаты представителей опубликовал окончательный отчёт о расследовании нападения на Капитолий почти два года назад. В документе подчёркивается, что Трамп и некоторые другие лица намеренно спланировали кампанию по давлению на чиновников самого разного уровня, целью которой было повлиять на подсчёт голосов, поданных на президентских выборах, и отменить таким образом законную победу Джо Байдена.

Спецкомиссия рекомендовала начать в отношении Трампа расследования по обвинениям в содействии мятежу и препятствовании официальному разбирательству.

Эти уголовные расследования могут закрыть экс-главе Белого дома дорогу к новым выборам. В то же время выводы спецкомитета носят рекомендательный характер, и минюст не обязан следовать призывам депутатов.