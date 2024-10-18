Маск предложил избирателям Пенсильвании 100 долларов за подпись петиции в поддержку Трампа

By Euronews

Американский миллиардер Илон Маск провел митинг в Фолсоме, в штате Пенсильвания. Макс поддержал кандидата в президенты США республиканца Дональда Трампа и призвал избирателей голосовать досрочно.

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Миллиардер Илон Маск снова выступил в поддержку кандидата в президенты США республиканца Дональда Трампа. На митинге в Фолсоме, в штате Пенсильвания, основатель компаний Tesla и Space X призвал жителей проголосовать досрочно. Пенсильвания - один из семи так называемых колеблющихся штатов, где избиратели отдают голоса то за демократов, то за республиканцев.

Илон Маск, предприниматель: "Очевидно, что нам нужны безопасные границы, нам нужны безопасные города (и) разумные расходы, чтобы у нас не было сумасшедшей инфляции. Мы хотим свободы слова. Мы хотим, чтобы соблюдалась конституция. И, знаете, что? Мне иногда говорят, что это ценности правого крыла. Я думаю, вы с ума сошли? Это буквально фундаментальные ценности, которые сделали Америку такой, какая она есть сегодня".

Сообщается, что Маск уже пожертвовал 75 миллионов долларов на кампанию Дональда Трампа. Жителям Пенсильвании Маск обещал по 100 долларов за подписание петиции в поддержку республиканского кандидата. В Пенсильвании формально лидирует соперница Трампа Камала Харрис.