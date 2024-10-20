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Удастся ли спасти "Югославию"? Знаковый отель в Белграде хотят снести

Отель "Югославия", некогда символ прогресса
Отель "Югославия", некогда символ прогресса Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
Опубликовано
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Некогда знаменитый белградский отель "Югославия" теперь стоит в жуткой тишине, ожидая вероятного сноса, пока застройщики изучают его потенциал.

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Когда-то этот отель был символом прогресса в бывшем социалистическом государстве Югославия, распавшемся в начале 1990-х годов. Он привлекал местных жителей, здесь с удовольствием останавливались мировые лидеры.

Но некогда оживленная достопримечательность - яркий образец модернистской архитектуры, построенный в 1960-х годах - пришел в упадок. И сейчас будущее отеля омрачено спорами об историческом значении и стремлением к передовому развитию.

Его белый фасад, некогда отполированный и приветливый, омрачен крошащимся бетоном и граффити. Внутри некогда чистые полы с красными коврами захламляет мусор, а разбросанные куски сломанной мебели лишь слегка намекают на роскошь, которая когда-то наполняла его комнаты и холлы. Выцветшие бархатные кресла, рваные матрасы, обвисшие шторы и разбитые окна - это все, что осталось от былой роскоши. В обшитых деревом президентских апартаментах, где останавливались высокопоставленные лица, теперь живут голуби, которые залетают сюда через разбитое стекло.

В то время как сербская столица борется с суматошным ростом и все новые высотки пронзают ее небосклон, обреченная, казалось, судьба отеля вызвала споры: одни считают его реликвией, которую стоит сохранить, а другие видят новые возможности, восстающие из его руин.

Отель был торжественно открыт 31 июля 1969 года. "Югославия" стала символом роскоши с дорогими художественными картинами, столовыми приборами и тарелками, покрытыми золотом и серебром. До 2010 года в отеле была самая большая в мире люстра, спроектированная и изготовленная Swarovski в 1969 году - из 40 000 кристаллов, 5000 лампочек и весом 14 тонн

Среди гостей были королева Елизавета II, президенты США Ричард Никсон и Джимми Картер, астронавты, в том числе Нил Армстронг, Тина Тернер, члены королевских семей Бельгии и Нидерландов и многие другие.

Но шикарный отель с захватывающим видом на Дунай, расположенный в столичном районе Новый Белград, серьезно пострадал от бомбардировок НАТО в 1999 году.

Только его часть была полностью отреставрирована, и он продолжал принимать гостей до тех пор, пока несколько месяцев назад частные инвесторы не объявили о планах снести здание и построить на его месте новое. Новые владельцы решили построить две 150-метровые башни и разместить в них роскошный отель, офисы и частные апартаменты.

Отвечая на вопрос о том, почему отель должен быть полностью разрушен, а не включен в новый проект, Живорад Васич, представитель инвесторов, сказал, что на то есть несколько причин.

"Во-первых, во время бомбардировки в 1999 году многие части отеля были разрушены. Во-вторых, индустрия гостеприимства полностью и сильно изменилась. Когда вы смотрите на отели сейчас и на то, как они выглядели раньше, они совершенно другие", - сказал он.

Архитектор и туристический гид Матия Златанович, который часто водит туристов в отель, чтобы рассказать о его богатой истории, считает, что планы строительства нового отеля "довольно противоречивы", особенно потому, что "есть обоснованные опасения по поводу размеров зданий, которые будут здесь возведены".

"Это следует тенденции башнефикации Белграда и возведения огромных высоток по всему городу, - говорит Златанович. - И нам еще предстоит увидеть, какое влияние они окажут на этот район".

Соседи, которым предстоит жить в тени запланированных небоскребов, недовольны. Некоторые из них проводят еженедельные акции протеста против нового проекта, заявляя, что в случае необходимости они остановят снос своими телами.

Светлана Гожун, одна из участниц акции, сказала, что отель "Югославия" "представляет собой огромную часть нашей истории".

"В этот отель приезжало полмира: актеры, музыканты, политики, писатели, - напомнила она. - Все связаны с этим отелем. Весь мир знает об этом отеле. И теперь мы позволим этому исчезнуть?"

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