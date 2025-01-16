Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

В Белграде сбили участницу студенческих протестов. Молодежь возмущена

ФАЙЛ: Люди собираются перед зданием Конституционного суда Сербии во время акции протеста в связи с обрушением бетонного навеса, в результате которого более двух месяцев назад погибли 15 человек, 12 января 2025 г.
ФАЙЛ: Люди собираются перед зданием Конституционного суда Сербии во время акции протеста в связи с обрушением бетонного навеса, в результате которого более двух месяцев назад погибли 15 человек, 12 января 2025 г. Авторское право  AP Photo/Darko Vojinovic
Авторское право AP Photo/Darko Vojinovic
By Andrew Naughtie и AP
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Протесты десятков тысяч молодых сербов, возмущенных коррупцией и нарушением гражданских свобод, становятся все более серьезным вызовом для президента Вучича.

В Белграде автомобиль протаранил толпу людей и тяжело ранил молодую женщину во время ежедневных студенческих протестов, начавшихся по следам обрушения бетонного навеса в городе Нови-Сад. Государственное телевидение РТС сообщило, что состояние пострадавшей стабилизировано.

Полиция задержала водителя и предъявила ему обвинение в покушении на убийство. С начала протестов было зарегистрировано несколько инцидентов с форсированным движением автомобилей в районах скопления людей, но это первый случай, приведший к серьезным травмам.

Сотни студентов собрались в четверг перед зданием юридического факультета в центре Белграда на стихийную акцию протеста в поддержку пострадавшей женщины. Они скандировали лозунги "Убийцы" и "Вам не позволят нас сбивать".

Президент Сербии Александр Вучич обвиняет сербскую молодежь в получении денег от Запада на организацию протестов. Он назвал протестующих "глупыми" в телеинтервью в прошлое воскресенье.

Related

Одновременно Вучич объявил о государственных субсидиях, призванных помочь молодым с покупкой жилья. Некоторые расценили это как попытку задобрить эту часть общества. Студенты сообщили, что будут продолжить протесты, так как считают причиной ноябрьской трагедии в Нови-Саде коррупцию и раздачу заказов на строительство родственникам.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

«Сербия не сойдёт с пути в ЕС»: Александр Вучич в интервью Euronews

ЕС требует от Сербии реформ и "решительных шагов" по борьбе с коррупцией

Студенты провели акцию протеста перед генпрокуратурой в Белграде