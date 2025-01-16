В Белграде сбили участницу студенческих протестов. Молодежь возмущена

В Белграде автомобиль протаранил толпу людей и тяжело ранил молодую женщину во время ежедневных студенческих протестов, начавшихся по следам обрушения бетонного навеса в городе Нови-Сад. Государственное телевидение РТС сообщило, что состояние пострадавшей стабилизировано.

Полиция задержала водителя и предъявила ему обвинение в покушении на убийство. С начала протестов было зарегистрировано несколько инцидентов с форсированным движением автомобилей в районах скопления людей, но это первый случай, приведший к серьезным травмам.

Сотни студентов собрались в четверг перед зданием юридического факультета в центре Белграда на стихийную акцию протеста в поддержку пострадавшей женщины. Они скандировали лозунги "Убийцы" и "Вам не позволят нас сбивать".

Президент Сербии Александр Вучич обвиняет сербскую молодежь в получении денег от Запада на организацию протестов. Он назвал протестующих "глупыми" в телеинтервью в прошлое воскресенье.

Одновременно Вучич объявил о государственных субсидиях, призванных помочь молодым с покупкой жилья. Некоторые расценили это как попытку задобрить эту часть общества. Студенты сообщили, что будут продолжить протесты, так как считают причиной ноябрьской трагедии в Нови-Саде коррупцию и раздачу заказов на строительство родственникам.