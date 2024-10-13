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Норвегия вводит пограничный контроль после повышения уровня террористической угрозы

Файл
Файл Авторское право Lise Aserud/Lise Aserud / NTB
Авторское право Lise Aserud/Lise Aserud / NTB
By Euronews и AP
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Агентство безопасности Норвегии объяснило повышение уровня безопасности в стране возросшей угрозой для еврейских и израильских объектов.

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Норвегия вводит временные проверки на границах с другими странами Западной Европы после того, как агентство внутренней безопасности повысило уровень террористической угрозы.

Проверки будут действовать до 22 октября, говорится в заявлении полиции, которая ссылается на "сложную картину угрозы".

Этот шаг последовал за заявлением агентства по безопасности PST от 8 октября о повышении уровня угрозы в Норвегии с "умеренного" до "высокого", второго по пятибалльной шкале.

PST указало на возросшую угрозу для еврейских и израильских объектов, в частности.

Норвегия не является членом Европейского союза, но входит в Шенгенскую зону, что позволяет путешествовать без проверки документов. Она имеет сухопутные границы с членами ЕС и Шенгенской зоны Швецией и Финляндией.

Шенгенская зона позволяет более чем 425 миллионам граждан ЕС, а также гражданам других стран, проживающим или посещающим ЕС, свободно перемещаться между странами-членами ЕС с целью туризма, учебы или бизнеса.

Эта свобода передвижения позволяет гражданам ЕС путешествовать, работать и жить в любой стране ЕС без необходимости получения специальных разрешений.

Большинство стран ЕС входят в Шенгенскую зону, за исключением Кипра и Ирландии. Болгария и Румыния присоединились к Шенгенской зоне для внутреннего воздушного и морского сообщения в марте 2024 года.

Однако контроль на сухопутных границах все еще сохраняется, и в этом году продолжаются дискуссии о его отмене.

В сентябре Германия восстановила на 6 месяцев пограничный контроль на всех наземных пунктах пропуска на девяти своих границах для сдерживания миграции и борьбы с преступностью.

Министр внутренних дел страны Нэнси Фезер заявила, что цель - "защитить от серьезной опасности, которую представляют исламистский терроризм и серьезная преступность".

Полиция Норвегии заявила, что новые меры контроля не будут включать в себя проверку всех путешественников, и нет причин ожидать задержек на пограничных переходах.

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