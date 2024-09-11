В странах внутри Шенгенской зоны есть проверки на границе?

Германия объявила о введении проверок на границе на следующие шесть месяцев, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов. Какие еще страны, входящие в Шенгенскую зону, делают то же самое и почему?

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Берлин объявил об усилении контроля на границах для борьбы с нелегальной миграцией. Это означает, что за перемещением людей и товаров в страну теперь вновь ведется наблюдение. Обычно этого не происходит между странами Шенгенской зоны, где отменен пограничный контроль.

В Шенген входят все страны ЕС, кроме Ирландии и Кипра, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Благодаря своему расположению на Апеннинском полуострове, Сан-Марино и Ватикан являются ее членами де-факто.

Германия — не единственная страна Шенгенской зоны, которая временно ввела пограничный контроль. Кроме нее это сделали еще как минимум семь государств.

Австрия

Австрия ввела проверки на границе с Чехией до 15 октября, а со Словенией и Венгрией — до 11 ноября.

Как и в Германии, решение было принято с целью ограничить нелегальную миграцию и снизить давление на систему предоставления убежища, а также остановить террористическую угрозу с Ближнего Востока в связи с войной Израиля против ХАМАС.

Среди других причин — шпионская деятельность на фоне вторжения России в Украину и кибермошенничество.

Дания

Дания усилила охрану границ на всех внутренних рубежах. Как и в Норвегии, ограничения будут действовать с 12 мая по 11 ноября, "с акцентом на датско-германскую сухопутную границу и датские порты с паромным сообщением с Германией".

Копенгаген заявил, что обеспокоен "террористической угрозой, связанной с конфликтом между Израилем и боевиками в Газе и осквернениями Корана в 2023 году, которые вновь привлекли внимание к Дании как к одной из целей для воинствующих исламистских группировок".

Франция

Проверки на всех внутренних границах были введены с 1 мая и, как ожидается, останутся до 31 октября.

Решение Парижа было продиктовано "постоянным миграционным давлением на внешних границах Шенгенской зоны" и "значительным увеличением числа нелегальных пересечений, особенно из Турции и Северной Африки", а также "давлением на систему приема" и "усилением террористической угрозы".

Среди других причин — проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, которые привлекли во Францию миллионы людей.

Италия

В связи с председательством Италии в G7 и риском террористической активности, "связанной с ситуацией на Ближнем Востоке и возможным риском проникновения террористов через потоки нелегальной миграции", Рим усилил охрану границ до 18 декабря, сообщила Еврокомиссия.

Знак на границе между Хорватией и Словенией, 8 декабря 2022 года. AP

Норвегия

Въезд в страну ограничен во всех портах, имеющих выход в Шенгенскую зону, с 12 мая, и проверки сохранятся как минимум до 11 ноября 2024 года.

Осло назвал основной причиной введения таких мер "возросшую угрозу критической инфраструктуре, операции российской разведки, угрожающие норвежскому экспорту газа и военной поддержке Украины".

Словения

На границе с Хорватией и Венгрией проверки были введены в конце июня в связи с проведением крупных спортивных мероприятий, таких как Евро-2024 в Германии и Олимпиады во Франции, и, как ожидается, будут действовать до 21 декабря.

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По словам словенских властей, среди причин также "усиление нестабильности на Ближнем Востоке, агрессия России в Украине, организованная преступность и общие террористические угрозы".

Швеция

Швеция замыкает список стран, которые ввели проверки с 12 мая по 11 ноября. Эта мера "может распространиться на все внутренние границы", заявили в Еврокомиссии.

Шведские власти руководствовались главным образом нападением ХАМАС на Израиль и израильским наступлением в Газе, "которые усилили напряженность в Швеции и других государствах-членах, увеличили риск нападений на почве антисемитизма, угрозу государственной политике и внутренней безопасности".