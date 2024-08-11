Боррель обвиняет Израиль в "массовом убийстве". Израиль сообщает об уничтоженных боевиках

By Euronews

Удар по школе в Газе вызвал волну негодования. ХАМАС отрицает, что там находились боевики

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что его ужаснули кадры школы в Газе, пострадавшей от израильского удара, в результате которого погибло более 100 человек и десятки получили ранения. Сообщается, что среди погибших были женщины, дети. Такие данные представил Минздрав сектора, находящемся под властью ХАМАС. Группировка внесена в список террористических Евросоюзом и США.

Жозеп Боррель подчеркнул, что этим "массовым убийствам нет оправдания" и что прекращение огня - единственный способ предотвратить гибель мирных жителей.

Израиль утверждает, что около 20 боевиков использовали школу для планирования терактов. Предположительно, удары были нанесены в тот момент, когда люди совершали утреннюю молитву.

Израиль признал факт нанесения удара по школе в центре города Газа, заявив, что в ней находился командный центр ХАМАС. Также Минобороны утверждает, что были уничтожены по меньшей мере 19 боевиков ХАМАС и группировки "Исламский джихад".

Высокопоставленный представитель ХАМАС отрицает, что в здании находились боевики.

Около 6 000 человек укрывались в школе, говорят палестинские власти. Они утверждают, что эта школа, как и почти все школы Газы, использовалась в качестве убежища для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Ее жертвами, по данным Минздрава Газы, стали более 36 тысяч палестинцев.

Израиль начал военную кампанию в Газе с целью уничтожения радикального движения ХАМАС после кровавого нападения на юг страны 7 октября 2023 года. Были убиты 1200 человек, в основном, мирные граждане. Более 120 израильтян и граждан других государств остаются в руках боевиков в качестве заложников. Информации о том, живы ли они, нет.