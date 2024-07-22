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Израиль приказал эвакуировать гуманитарную зону

Палестинцы в секторе Газа оплакивают погибших
Палестинцы в секторе Газа оплакивают погибших Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2023, The AP. All rights reserved
Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2023, The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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В преддверии возобновления интенсивной операции против ХАМАС израильские власти приказали палестинцам покинуть гуманитарную зону, где они укрывались от боевых действий

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Израильские военные приказали эвакуировать часть сектора Газа, объявленную гуманитарной зоной, в преддверии возобновления усилий по ликвидации движения ХАМАС.

Израиль заявил, что планирует начать операцию против боевиков, которые засели в этом районе и использовали его для запуска ракет по территории еврейского государства.

Усама Кудайх, перемещённое лицо:

"Нас выгнали из восточных регионов. Нам призвали эвакуироваться. Мы забрали детей и уехали. В секторе Газа не осталось безопасного места. Мы и наши дети уехали. Все люди уехали. Мы не знаем, куда идти. Мы вышли, ходили по улицам, не зная, куда идти".

Ранее в этом месяце Израиль заявил, что, по его оценкам, по меньшей мере около миллиона палестинцев сейчас находятся в гуманитарной зоне.

По данным ООН и благотворительных организаций, большая часть этой территории сейчас занята палаточными лагерями, в которых отсутствуют санитарные и медицинские учреждения, а доступ к помощи ограничен. Об этом было сказано во время нелёгких переговоров о прекращении огня в секторе Газа, при этом официальные лица США и Израиля выразили надежду, что соглашение ближе, чем когда-либо.

Египет, Катар и США продолжают подталкивать Израиль и ХАМАС к поэтапному соглашению о прекращении огня, которое остановило бы боевые действия и принесло свободу заложникам.

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