Янош Бока: "Архитектура безопасности невозможна без взаимодействия с Россией"

Гость программы "Глобальный диалог - венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. В интервью Euronews он рассказал о планах Будапешта на полгода председательства в ЕС и о том, зачем Виктор Орбан ездил в Россию.

Euronews: "Начнем с вопроса, является ли Россия, на ваш взгляд, экзистенциальной угрозой для ЕС, Европы, европейской безопасности? Или вы считаете, что тут есть разброс интересов, который можно урегулировать другими способами, например, дипломатическими и политическими?"

Янош Бока: "Думаю, что в рамках устойчивой архитектуры европейской безопасности Европа должна иметь определенные отношения с Россией. Если мы хотим построить стабильную систему безопасности на десятилетия вперед, отношения между Европой и Россией должны быть как-то определены".

Euronews: "Для вас установление четких красных линий в отношениях с Россией - часть архитектуры безопасности?"

Янош Бока: "Мы, как и все страны-члены ЕС, полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Это не подлежит сомнению. Я также считаю, что устойчивая архитектура безопасности невозможна без взаимодействия с Россией по дипломатическим каналам. Мы еще не достигли этого, но в какой-то момент следует создать предпосылки для подобного взаимодействия".

Мы, как и все страны-члены ЕС, полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Это не подлежит сомнению. Я также считаю, что устойчивая архитектура безопасности невозможна без взаимодействия с Россией по дипломатическим каналам. Мы еще не достигли этого, но в какой-то момент следует создать предпосылки для подобного взаимодействия. Янош Бока.

Euronews: "Партнеры по ЕС и НАТО критикуют инициативу Будапешта, премьер-министра Виктора Орбана, посетить Москву и Пекин. Была ли эта инициатива предпринята в рамках председательства Венгрии в ЕС или это личное решение премьер-министра, которое не обсуждалось ранее с партнерами?"

Янош Бока: "Это - личная инициатива премьер-министра Венгрии. Он неоднократно давал понять, что не ведет переговоры от имени ЕС, потому что не имеет на это ни компетенции, ни мандата. Он также дал понять, что его цель - не предлагать решения или выдвигать новые инициативы, а установить факты и прояснить некоторые вопросы. После каждой встречи он информировал главу Европейского Совета и глав государств и правительств стран-членов ЕС".

Euronews: "Вы не считаете, что демонстрация видеозаписей визита с логотипом венгерского председательства в ЕС после ужасного нападения на детскую больницу в Киеве поставила в неловкое положение и Венгрию, и Европейский Союз?"

Янош Бока: "Взрывы в Киеве - это ужасно. Ужасно. Думаю, что гибель людей и ущерб, который нанесен в этой войне, только подчеркивает важность миротворческой миссии премьер-министра Венгрии".

Euronews: "Вам не видится недостаток уважения со стороны президента Владимира Путина? Всего через несколько дней после встречи с премьер-министром Венгрии он произвел очень жесткую атаку на столицу Украины".

Янош Бока: "Давайте не будем забывать, что Россия и Украина находятся в состоянии войны. Я не ожидаю, что стороны, участвующие в военных действиях, будут сдерживать себя. Мы ждем от подобных поездок сбора дополнительной информации и вклада в процесс принятия решений ЕС, чтобы прийти к прекращению огня, которое и позволит провести мирные переговоры".

Euronews: "А на чем может быть основано прекращение огня?"

Янош Бока: "Это то, что премьер-министр и хотел выяснить, понять, есть ли воля у сторон конфликта и как европейские институты могут быть им полезны, как способны помочь в поиске справедливого и устойчивого выхода из этого военного кризиса".

Премьер-министр Венгрии хотел понять, есть ли воля у сторон конфликта и как европейские институты могут быть им полезны, как способны помочь в поиске справедливого и устойчивого выхода из этого военного кризиса. Янош Бока.

Euronews: "Мы знаем, что между Будапештом и остальными странами Европейского Союза существуют расхождения и разногласия в том, что касается поддержки вооружения Украины"

Янош Бока: "Я думаю, это правильная интерпретация: некоторые государства-члены считают, что наши стратегические цели могут быть достигнуты военными средствами на поле боя. Намерение премьер-министра состояло в том, чтобы предоставить дополнительную информацию и разъяснения, важные для дискуссий такого рода".

Euronews: "Вам не кажется, что здесь просматривается непоследовательность: вы говорите, что хотите выстроить постоянную архитектуру безопасности, но опираетесь на замороженный конфликт в центре Европы? Это то, что вы называете постоянной архитектурой безопасности?"

Янош Бока: "Создание постоянной архитектуры безопасности не входит в обязанности Венгрии. Думаю, мы все согласны с тем, что если между Россией и Украиной идут военные действия, то это не является устойчивой основой для будущего безопасности в Европе. Так или иначе этот военный конфликт должен закончиться. Вот это и послужит основой для обсуждения будущей структуры безопасности".

Euronews: "Лидеры стран НАТО объединились, чтобы предоставить Украине новые системы вооружений. Вы согласны с этим?"

Янош Бока: "Венгрия с самого начала этого конфликта приняла решение оказать Украине широкую помощь, включая гуманитарную, поставки энергоносителей и поддержку в различных областях. Но мы решили не посылать Украине, прямо или косвенно, военные ресурсы, которые можно использовать для смертоносных ударов".

Euronews: "Да, но это противоречит решению Совета о поставках Украине, и, как вы сказали ранее, цель состоит в том, чтобы дать Украине стратегические инструменты для самозащиты с военной точки зрения".

Янош Бока: "Я не вижу тут глубокого противоречия. Думаю, что решение заключается в оказании широкой поддержки Украине в соответствии с политикой безопасности и обороны и интересами каждого отдельного государства-члена. Таково, по крайней мере, решение, принятое ЕС. Я считаю, что оно отвечает и обязательствам по линии НАТО. Мы никогда не оспаривали право стран-членов поддерживать Украину другими способами".

Euronews: "Но вы по-прежнему препятствуете поставкам оружия в Украину".

Янош Бока: "Мы оказываем поддержку Украине в соответствии с нашей стратегией безопасности и обороны и нашей оценкой".

Euronews: "То есть у вас своя концепции безопасности, когда речь идет о вашей стране, и это, разумеется, вызывает уважение и является законным. Получается, что ваше видение расходится с концепцией безопасности НАТО, ЕС и других партнеров?"

Янош Бока: "Думаю, правильнее сказать, что союзники по НАТО и партнеры по ЕС разделяют область толкования, которая является основой для оказания поддержки Украине. Венгрия также остается в этом согласованном поле, когда речь идет о безопасности и обороне в интересах Европы и Трансатлантического альянса".

Euronews: "Будете ли вы продолжать блокировать Европейский фонд мира?"

Янош Бока: "Ну, эта структура вызывает вопросы. И они не cтолько в плоскости блокирования. Вопрос в том, как Европейский фонд мира может помочь продвигать интересы безопасности Европейского союза. И здесь есть ряд открытых пунктов, например, соглашение между странами-членами G7 о предоставлении кредитов, которые также могут быть использованы для закупки военной техники, о проведении их через Европейский фонд мира. Наша позиция такова: все эти вопросы надо прояснить, ну а затем мы должны принять окончательное политическое решение о будущем Европейского фонда мира в целом".

Euronews: "Ключевой вопрос - давать ли деньги украинцам на покрытие военных расходов или нет. Вот, собственно, и все. В чем тогда сложность, помимо, возможно, формулировок, каких-то структурных аспектов?"

Янош Бока: "Думаю, что сложность устройства фонда, отсутствие стратегической ясности в отношении его функций были очевидны самого начала. Я помню первую дискуссию, когда появилась гипотеза о том, сколько военной помощи следует дать Украине, затем эта сумма неуклонно росла. Мы вышли в итоге на очень расходящиеся цифры и способы финансирования".

Euronews: "Вы также выступали против использования замороженных российских активов в интересах Украины, до сих пор выступаете. Не считаете, что после терактов, которые мы наблюдали в последнее время в Киеве, в Украине, пришло время изменить подход?"

Янош Бока: "Единственный вопрос, который мы задаем - является ли Европейский фонд мира лучшим инструментом, через который можно направить эти деньги Украине. Этот же вопрос касается будущего этой структуры в целом".

Euronews: "Состоится ли презентация премьер-министром Орбаном программы "Сделаем Европу снова великой" в Европарламенте?"

Янош Бока: "Премьер-министр готов отправиться в Европарламент, когда это будет удобно депутатам. Мы еще не получили приглашения. Но если получим, то да, премьер-министр готов и хочет поехать".

Euronews: "Вам не кажется необычным то, что вы не получили приглашения? Вы, правительство, только что принявшее председательство в Европейском Союзе? Это ведь часть протокола".

Янош Бока: "Не хочу видеть здесь никаких политических хитросплетений. Я знаю только то, что Европарламент проведет свое первое пленарное заседание на следующей неделе. Обычно в период институционального перехода он проводит две пленарные сессии в июле, и тогда приглашение обычно приходится на вторую. В этот раз Европарламент проводит в июле только один пленарный слет".

Euronews: "Но венгерское председательство было давно запланировано".

Янош Бока: "Думаю, этот вопрос надо задать Европейскому парламенту. По-моему,это просто проблема расписания. Я, конечно же, не думаю, что Европарламент не заинтересован в искреннем сотрудничестве между институтами во время венгерского председательства".

Euronews: "Нынешний семестр даст Венгрии шанс решить с ЕС нерешенные вопросы в сфере верховенства закона?"

Янош Бока: "Я работаю от имени венгерского правительства с 2018 года. В рамках различных процедур сотрудничества с институтами для решения открытых политических вопросов венгерское правительство всегда было готово к конструктивному партнерству. И сегодня кабинет министров готов так работать - и до, и после председательства. Мне не кажется, что факт председательства оказывает особое влияние на подобные отношения в рамках процедур".

Euronews: "Да, но это политически неудобно. Вы согласны? Получается, что у нас есть нерешенный вопрос, касающийся верховенства закона, принципа, который лежит в основе договоров Европейского Союза".

Янош Бока: "Вопрос не в неловкости. Вопрос в том, почему мы оказались в этой ситуации и есть ли из нее политический и технический выход. Я считаю, что он есть. Это то, над чем работает венгерское правительство в духе конструктивного сотрудничества с институтами ЕС, мы и впредь будем так делать".

Euronews: " Считаете ли вы 7 статью Договора ЕС и ее основу, Хартию фундаментальных прав Европейского союза, своего рода нарушением национального суверенитета стран ЕС и, конечно же, Венгрии?"

Янош Бока: "Когда мы вступали в Европейский Союз, мы провели оценку совместимости договоров с венгерской конституционной системой. Мы повторили ее, когда приняли Основной закон Венгрии, то есть нынешнюю конституцию. Я считаю, что между Основным законом Венгрии и договорами в целом нет фундаментального, непреодолимого конфликта. Институты ЕС принимают решения на основе этих договоров. Вопрос о противоречиях между решениями и Основным законом Венгрии следует рассматривать в каждом конкретном случае".

Euronews: "Не боитесь возможного лишения вас права голоса в Совете?"

Янош Бока: "Должен ли я бояться? Я не боюсь этого решения".

Euronews: "Но беспокоитесь?"

Янош Бока: "Время от времени появляются инициативы или сообщения подобного рода. Я надеюсь, что в конце концов мы найдем способ сотрудничать с государствами-членами и институтами ради общих интересов Европы".

Euronews: "Поговорим о расширении. Вы разделяете точку зрения Европейского Союза?"

Подход ЕС заключается в том, что расширение - это объективный и основанный на заслугах соискателя процесс. Янош Бока.

Янош Бока: "Подход ЕС заключается в том, что расширение - это объективный и основанный на заслугах соискателя процесс. Такой подход я полностью разделяю".

Янош Бока: "А ускоренный путь для Украины?"

Янош Бока: "Думаю, что расширение для всех должно быть объективным и основанным на заслугах процессом".

Euronews: "То есть считаете, что Юго-Восточная Европа, Западные Балканы имеют преимущества перед Украиной?"

Янош Бока: "В объективном и основанном на заслугах процессе ни у кого нет приоритета. В этом и заключается суть такого подхода: у нас не существует политических предпочтений".

Euronews: "Есть ли у Европейского союза возможность принять Украину по ускоренной программе? Не опираясь только на заслуги?"

Янош Бока: "Это другой вопрос. Если взять размер, население, политическую и военную ситуацию в Украине, то мне очень трудно сказать, что эта страна готова к вступлению в Европейский Союз, или что мы можем предсказать, с рациональной точки зрения, когда она подготовится".

Если взять размер, население, политическую и военную ситуацию в Украине, то мне очень трудно сказать, что эта страна готова к вступлению в Европейский Союз, или что мы можем предсказать, с рациональной точки зрения, когда она подготовится. Янош Бока.

Euronews: " То есть ЕС гораздо проще открыть двери для стран Западных Балкан?"

Янош Бока: "у, если взять уровень их готовности, если оценивать социальные и экономические последствия вступления, то они значительно меньше, чем те, что связаны с Украиной".

Euronews: "То же относится к Сербии, несмотря на ее неприсоединение к санкциям ЕС против России?"

Янош Бока: "Это политический вопрос. Говоря о расширении как об объективном, основанном на заслугах процессе, мы исходим из того, что ЕС придерживается в переговорах рамок, которые мы приняли вместе со странами-кандидатами. В переговорной базе четко указано, что при вступлении страны должны полностью соответствовать Общей внешней политике и политике безопасности ЕС. Поэтому, когда мы формулируем политические требования, чтобы предвосхитить полное соответствие, мы делаем это вне рамок переговоров".

Euronews: "В центре вашей повестки дня на эти шесть месяцев - конкурентоспособность. В глазах многих стран ЕС, особенно крупных, реиндустриализация Европы является главной целью. Идет речь о прекращении аутсорсинга, о введении тарифов на китайскую продукцию, особенно для защиты "Зеленой сделки." У Венгрии другая позиция по этому вопросу?"

Я вижу сегодня рост китайских инвестиций в Европе, что противоречит теории деиндустриализации. Мы наблюдаем "зеленую" индустриализацию, которую проводим в рамках экономического партнерства с Китаем. Янош Бока.

Янош Бока: "Я не вижу противоречия. Я вижу сегодня рост китайских инвестиций в Европе, что противоречит теории деиндустриализации. Мы наблюдаем "зеленую" индустриализацию, которую проводим в рамках экономического партнерства с Китаем. И я также вижу, что сегодня цепочки поставок европейских и китайских компаний настолько сложны и переплетены, что увеличение китайских инвестиций в Европе в тех областях, где Китай явно является мировым лидером, например, в секторе зеленых технологий, дает преимущества как европейскому, так и китайскому секторам. И так способствует "зеленому" переходу и реиндустриализации Европы. Я не вижу стратегической разницы в целях".

Euronews: "Считаете, что подписание соглашений о свободной торговле с Китаем было ошибкой для ЕС? Для некоторых членов ЕС?"

Янош Бока: "Я думаю, что в значительной степени глобальное процветание, которым мы наслаждаемся сейчас, включая и процветание Европы, стало результатом участия Китая, включая вступление этой страны в ВТО, установления экономических и торговых отношений с Китаем. И если мы разрушим эти отношения, пострадает общее процветание, благополучие Европы и других экономических партнеров".