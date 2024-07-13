EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Янош Бока: "Архитектура безопасности невозможна без взаимодействия с Россией"

Янош Бока: "Архитектура безопасности невозможна без взаимодействия с Россией"
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Sergio Cantone
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Гость программы "Глобальный диалог - венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. В интервью Euronews он рассказал о планах Будапешта на полгода председательства в ЕС и о том, зачем Виктор Орбан ездил в Россию.

Euronews: "Начнем с вопроса, является ли Россия, на ваш взгляд, экзистенциальной угрозой для ЕС, Европы, европейской безопасности? Или вы считаете, что тут есть разброс интересов, который можно урегулировать другими способами, например, дипломатическими и политическими?"

Янош Бока: "Думаю, что в рамках устойчивой архитектуры европейской безопасности Европа должна иметь определенные отношения с Россией. Если мы хотим построить стабильную систему безопасности на десятилетия вперед, отношения между Европой и Россией должны быть как-то определены".

Euronews: "Для вас установление четких красных линий в отношениях с Россией - часть архитектуры безопасности?"

Янош Бока: "Мы, как и все страны-члены ЕС, полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Это не подлежит сомнению. Я также считаю, что устойчивая архитектура безопасности невозможна без взаимодействия с Россией по дипломатическим каналам. Мы еще не достигли этого, но в какой-то момент следует создать предпосылки для подобного взаимодействия".

Мы, как и все страны-члены ЕС, полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Это не подлежит сомнению. Я также считаю, что устойчивая архитектура безопасности невозможна без взаимодействия с Россией по дипломатическим каналам. Мы еще не достигли этого, но в какой-то момент следует создать предпосылки для подобного взаимодействия.
Янош Бока.

Euronews: "Партнеры по ЕС и НАТО критикуют инициативу Будапешта, премьер-министра Виктора Орбана, посетить Москву и Пекин. Была ли эта инициатива предпринята в рамках председательства Венгрии в ЕС или это личное решение премьер-министра, которое не обсуждалось ранее с партнерами?"

Янош Бока: "Это - личная инициатива премьер-министра Венгрии. Он неоднократно давал понять, что не ведет переговоры от имени ЕС, потому что не имеет на это ни компетенции, ни мандата. Он также дал понять, что его цель - не предлагать решения или выдвигать новые инициативы, а установить факты и прояснить некоторые вопросы. После каждой встречи он информировал главу Европейского Совета и глав государств и правительств стран-членов ЕС".

Euronews: "Вы не считаете, что демонстрация видеозаписей визита с логотипом венгерского председательства в ЕС после ужасного нападения на детскую больницу в Киеве поставила в неловкое положение и Венгрию, и Европейский Союз?"

Янош Бока: "Взрывы в Киеве - это ужасно. Ужасно. Думаю, что гибель людей и ущерб, который нанесен в этой войне, только подчеркивает важность миротворческой миссии премьер-министра Венгрии".

Euronews: "Вам не видится недостаток уважения со стороны президента Владимира Путина? Всего через несколько дней после встречи с премьер-министром Венгрии он произвел очень жесткую атаку на столицу Украины".

Янош Бока: "Давайте не будем забывать, что Россия и Украина находятся в состоянии войны. Я не ожидаю, что стороны, участвующие в военных действиях, будут сдерживать себя. Мы ждем от подобных поездок сбора дополнительной информации и вклада в процесс принятия решений ЕС, чтобы прийти к прекращению огня, которое и позволит провести мирные переговоры".

Euronews: "А на чем может быть основано прекращение огня?"

Янош Бока: "Это то, что премьер-министр и хотел выяснить, понять, есть ли воля у сторон конфликта и как европейские институты могут быть им полезны, как способны помочь в поиске справедливого и устойчивого выхода из этого военного кризиса".

Премьер-министр Венгрии хотел понять, есть ли воля у сторон конфликта и как европейские институты могут быть им полезны, как способны помочь в поиске справедливого и устойчивого выхода из этого военного кризиса.
Янош Бока.

Euronews: "Мы знаем, что между Будапештом и остальными странами Европейского Союза существуют расхождения и разногласия в том, что касается поддержки вооружения Украины"

Янош Бока: "Я думаю, это правильная интерпретация: некоторые государства-члены считают, что наши стратегические цели могут быть достигнуты военными средствами на поле боя. Намерение премьер-министра состояло в том, чтобы предоставить дополнительную информацию и разъяснения, важные для дискуссий такого рода".

Euronews: "Вам не кажется, что здесь просматривается непоследовательность: вы говорите, что хотите выстроить постоянную архитектуру безопасности, но опираетесь на замороженный конфликт в центре Европы? Это то, что вы называете постоянной архитектурой безопасности?"

Янош Бока: "Создание постоянной архитектуры безопасности не входит в обязанности Венгрии. Думаю, мы все согласны с тем, что если между Россией и Украиной идут военные действия, то это не является устойчивой основой для будущего безопасности в Европе. Так или иначе этот военный конфликт должен закончиться. Вот это и послужит основой для обсуждения будущей структуры безопасности".

Euronews: "Лидеры стран НАТО объединились, чтобы предоставить Украине новые системы вооружений. Вы согласны с этим?"

Янош Бока: "Венгрия с самого начала этого конфликта приняла решение оказать Украине широкую помощь, включая гуманитарную, поставки энергоносителей и поддержку в различных областях. Но мы решили не посылать Украине, прямо или косвенно, военные ресурсы, которые можно использовать для смертоносных ударов".

Euronews: "Да, но это противоречит решению Совета о поставках Украине, и, как вы сказали ранее, цель состоит в том, чтобы дать Украине стратегические инструменты для самозащиты с военной точки зрения".

Янош Бока: "Я не вижу тут глубокого противоречия. Думаю, что решение заключается в оказании широкой поддержки Украине в соответствии с политикой безопасности и обороны и интересами каждого отдельного государства-члена. Таково, по крайней мере, решение, принятое ЕС. Я считаю, что оно отвечает и обязательствам по линии НАТО. Мы никогда не оспаривали право стран-членов поддерживать Украину другими способами".

Euronews: "Но вы по-прежнему препятствуете поставкам оружия в Украину".

Янош Бока: "Мы оказываем поддержку Украине в соответствии с нашей стратегией безопасности и обороны и нашей оценкой".

Euronews: "То есть у вас своя концепции безопасности, когда речь идет о вашей стране, и это, разумеется, вызывает уважение и является законным. Получается, что ваше видение расходится с концепцией безопасности НАТО, ЕС и других партнеров?"

Янош Бока: "Думаю, правильнее сказать, что союзники по НАТО и партнеры по ЕС разделяют область толкования, которая является основой для оказания поддержки Украине. Венгрия также остается в этом согласованном поле, когда речь идет о безопасности и обороне в интересах Европы и Трансатлантического альянса".

Euronews: "Будете ли вы продолжать блокировать Европейский фонд мира?"

Янош Бока: "Ну, эта структура вызывает вопросы. И они не cтолько в плоскости блокирования. Вопрос в том, как Европейский фонд мира может помочь продвигать интересы безопасности Европейского союза. И здесь есть ряд открытых пунктов, например, соглашение между странами-членами G7 о предоставлении кредитов, которые также могут быть использованы для закупки военной техники, о проведении их через Европейский фонд мира. Наша позиция такова: все эти вопросы надо прояснить, ну а затем мы должны принять окончательное политическое решение о будущем Европейского фонда мира в целом".

Euronews: "Ключевой вопрос - давать ли деньги украинцам на покрытие военных расходов или нет. Вот, собственно, и все. В чем тогда сложность, помимо, возможно, формулировок, каких-то структурных аспектов?"

Янош Бока: "Думаю, что сложность устройства фонда, отсутствие стратегической ясности в отношении его функций были очевидны самого начала. Я помню первую дискуссию, когда появилась гипотеза о том, сколько военной помощи следует дать Украине, затем эта сумма неуклонно росла. Мы вышли в итоге на очень расходящиеся цифры и способы финансирования".

Euronews: "Вы также выступали против использования замороженных российских активов в интересах Украины, до сих пор выступаете. Не считаете, что после терактов, которые мы наблюдали в последнее время в Киеве, в Украине, пришло время изменить подход?"

Янош Бока: "Единственный вопрос, который мы задаем - является ли Европейский фонд мира лучшим инструментом, через который можно направить эти деньги Украине. Этот же вопрос касается будущего этой структуры в целом".

Euronews: "Состоится ли презентация премьер-министром Орбаном программы "Сделаем Европу снова великой" в Европарламенте?"

Янош Бока: "Премьер-министр готов отправиться в Европарламент, когда это будет удобно депутатам. Мы еще не получили приглашения. Но если получим, то да, премьер-министр готов и хочет поехать".

Euronews: "Вам не кажется необычным то, что вы не получили приглашения? Вы, правительство, только что принявшее председательство в Европейском Союзе? Это ведь часть протокола".

Янош Бока: "Не хочу видеть здесь никаких политических хитросплетений. Я знаю только то, что Европарламент проведет свое первое пленарное заседание на следующей неделе. Обычно в период институционального перехода он проводит две пленарные сессии в июле, и тогда приглашение обычно приходится на вторую. В этот раз Европарламент проводит в июле только один пленарный слет".

Euronews: "Но венгерское председательство было давно запланировано".

Янош Бока: "Думаю, этот вопрос надо задать Европейскому парламенту. По-моему,это просто проблема расписания. Я, конечно же, не думаю, что Европарламент не заинтересован в искреннем сотрудничестве между институтами во время венгерского председательства".

Euronews: "Нынешний семестр даст Венгрии шанс решить с ЕС нерешенные вопросы в сфере верховенства закона?"

Янош Бока: "Я работаю от имени венгерского правительства с 2018 года. В рамках различных процедур сотрудничества с институтами для решения открытых политических вопросов венгерское правительство всегда было готово к конструктивному партнерству. И сегодня кабинет министров готов так работать - и до, и после председательства. Мне не кажется, что факт председательства оказывает особое влияние на подобные отношения в рамках процедур".

Euronews: "Да, но это политически неудобно. Вы согласны? Получается, что у нас есть нерешенный вопрос, касающийся верховенства закона, принципа, который лежит в основе договоров Европейского Союза".

Янош Бока: "Вопрос не в неловкости. Вопрос в том, почему мы оказались в этой ситуации и есть ли из нее политический и технический выход. Я считаю, что он есть. Это то, над чем работает венгерское правительство в духе конструктивного сотрудничества с институтами ЕС, мы и впредь будем так делать".

Euronews: " Считаете ли вы 7 статью Договора ЕС и ее основу, Хартию фундаментальных прав Европейского союза, своего рода нарушением национального суверенитета стран ЕС и, конечно же, Венгрии?"

Янош Бока: "Когда мы вступали в Европейский Союз, мы провели оценку совместимости договоров с венгерской конституционной системой. Мы повторили ее, когда приняли Основной закон Венгрии, то есть нынешнюю конституцию. Я считаю, что между Основным законом Венгрии и договорами в целом нет фундаментального, непреодолимого конфликта. Институты ЕС принимают решения на основе этих договоров. Вопрос о противоречиях между решениями и Основным законом Венгрии следует рассматривать в каждом конкретном случае".

Euronews: "Не боитесь возможного лишения вас права голоса в Совете?"

Янош Бока: "Должен ли я бояться? Я не боюсь этого решения".

Euronews: "Но беспокоитесь?"

Янош Бока: "Время от времени появляются инициативы или сообщения подобного рода. Я надеюсь, что в конце концов мы найдем способ сотрудничать с государствами-членами и институтами ради общих интересов Европы".

Euronews: "Поговорим о расширении. Вы разделяете точку зрения Европейского Союза?"

Подход ЕС заключается в том, что расширение - это объективный и основанный на заслугах соискателя процесс.
Янош Бока.

Янош Бока: "Подход ЕС заключается в том, что расширение - это объективный и основанный на заслугах соискателя процесс. Такой подход я полностью разделяю".

Янош Бока: "А ускоренный путь для Украины?"

Янош Бока: "Думаю, что расширение для всех должно быть объективным и основанным на заслугах процессом".

Euronews: "То есть считаете, что Юго-Восточная Европа, Западные Балканы имеют преимущества перед Украиной?"

Янош Бока: "В объективном и основанном на заслугах процессе ни у кого нет приоритета. В этом и заключается суть такого подхода: у нас не существует политических предпочтений".

Euronews: "Есть ли у Европейского союза возможность принять Украину по ускоренной программе? Не опираясь только на заслуги?"

Янош Бока: "Это другой вопрос. Если взять размер, население, политическую и военную ситуацию в Украине, то мне очень трудно сказать, что эта страна готова к вступлению в Европейский Союз, или что мы можем предсказать, с рациональной точки зрения, когда она подготовится".

Если взять размер, население, политическую и военную ситуацию в Украине, то мне очень трудно сказать, что эта страна готова к вступлению в Европейский Союз, или что мы можем предсказать, с рациональной точки зрения, когда она подготовится.
Янош Бока.

Euronews: " То есть ЕС гораздо проще открыть двери для стран Западных Балкан?"

Янош Бока: "у, если взять уровень их готовности, если оценивать социальные и экономические последствия вступления, то они значительно меньше, чем те, что связаны с Украиной".

Euronews: "То же относится к Сербии, несмотря на ее неприсоединение к санкциям ЕС против России?"

Янош Бока: "Это политический вопрос. Говоря о расширении как об объективном, основанном на заслугах процессе, мы исходим из того, что ЕС придерживается в переговорах рамок, которые мы приняли вместе со странами-кандидатами. В переговорной базе четко указано, что при вступлении страны должны полностью соответствовать Общей внешней политике и политике безопасности ЕС. Поэтому, когда мы формулируем политические требования, чтобы предвосхитить полное соответствие, мы делаем это вне рамок переговоров".

Euronews: "В центре вашей повестки дня на эти шесть месяцев - конкурентоспособность. В глазах многих стран ЕС, особенно крупных, реиндустриализация Европы является главной целью. Идет речь о прекращении аутсорсинга, о введении тарифов на китайскую продукцию, особенно для защиты "Зеленой сделки." У Венгрии другая позиция по этому вопросу?"

Я вижу сегодня рост китайских инвестиций в Европе, что противоречит теории деиндустриализации. Мы наблюдаем "зеленую" индустриализацию, которую проводим в рамках экономического партнерства с Китаем.
Янош Бока.

Янош Бока: "Я не вижу противоречия. Я вижу сегодня рост китайских инвестиций в Европе, что противоречит теории деиндустриализации. Мы наблюдаем "зеленую" индустриализацию, которую проводим в рамках экономического партнерства с Китаем. И я также вижу, что сегодня цепочки поставок европейских и китайских компаний настолько сложны и переплетены, что увеличение китайских инвестиций в Европе в тех областях, где Китай явно является мировым лидером, например, в секторе зеленых технологий, дает преимущества как европейскому, так и китайскому секторам. И так способствует "зеленому" переходу и реиндустриализации Европы. Я не вижу стратегической разницы в целях".

Euronews: "Считаете, что подписание соглашений о свободной торговле с Китаем было ошибкой для ЕС? Для некоторых членов ЕС?"

Янош Бока: "Я думаю, что в значительной степени глобальное процветание, которым мы наслаждаемся сейчас, включая и процветание Европы, стало результатом участия Китая, включая вступление этой страны в ВТО, установления экономических и торговых отношений с Китаем. И если мы разрушим эти отношения, пострадает общее процветание, благополучие Европы и других экономических партнеров".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Словакия "солидарна" с Венгрией в противостоянии с ЕС

Венгерские дальнобойщики взяли паузу в протестах, но обещают вернуться "с новыми силами"

"Иноагенты" по-венгерски: Будапешт принимает закон о защите от "иностранного вмешательства"

Совет Европы Европейский союз Европейская политика Политика Венгрии