Герт Вилдерс о новом антимигрантском правительстве: "Солнце снова засияет в Нидерландах"

Спустя почти полгода после триумфа ультраправых на ноябрьских парламентских выборах Нидерланды стоят на пороге формирования нового правительства, в котором радикальная партия Герта Вилдерса займёт почетное место. Кого прочат в премьеры, пока непонятно.

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Антиисламский политик Герт Вилдерс объявил, что ему удалось заключить сделку по формированию самого правого правительства в новейшей истории Нидерландов.

"В Нидерландах снова засияет солнце", – написал в четверг утром в социальных сетях.

Почти шестимесячные переговоры о создании нового правительства между крайне правой Партией свободы Вилдерса (PVV), Народной партией за свободу и демократию уходящего премьер-министра Марка Рютте (VVD), центристской партией Новый социальный договор (NSC) и популистским Фермерским гражданским движением (BBB) ускорились на этой неделе.

Как пишет The Politico, в среду поздно вечером четыре лидера наконец согласовали 26-страничное коалиционное соглашение, которое затем должно было быть одобрено их собственными парламентскими фракциями. Незадолго до полуночи VVD стала последней из четырёх партий, одобрившей сделку.

В документе, который по голландским стандартам является коротким, описываются планы по ограничению миграции и отмене мер по ограничению выбросов азота, которые вызвали протесты среди фермеров.

"Положение об отказе от европейской правил предоставления убежища будет представлено Брюсселю как можно скорее", – говорится в договоре.

При этом, как пишет Reuters, новое правительство будет продолжать оказывать политическую и военную поддержку Украине и сделает обязательным расходование не менее 2% ВВП королевства на оборону в соответствии с требованиями НАТО.

Вилдерс до сих пор не сказал, кто будет премьером или чью кандидатуру будет продвигать его радикальная партия, заявив лишь, что сам больше не претендует на эту должность.