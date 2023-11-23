"Ветер перемен": европейские ультраправые празднуют победу Вилдерса

By Euronews

Впечатляющая победа Герта Вилдерса и его "Партии свободы" на выборах в Нидерландах воодушевила европейских ультраправых - они назвали ее "ветром перемен"

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Впечатляющая победа ультраправых на выборах в Нидерландах вызвала восторженные отзывы от единомышленников других европейских странах.

Одной из первых Герта Вилдерса и его "Партию свободы" поздравила Марин Ле Пен, лидер французского Национального объединения, отметив, что их "выдающийся" результат на нидерландских выборах "подтверждает растущую приверженность защите национальной идентичности".

Победа ультраправых может быть встречена в Брюсселе с беспокойством, учитывая глубокие евроскептические корни "Партии свободы", но другие видят в ней начало новой эры.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сопроводил поздравительный пост в соцсети Х изображением фронтмена рок-группы Scorpions и фразой "Ветер перемен уже здесь!".

В основе программы Вилдерса лежит жесткое иммиграционное законодательство. Эти слова нашли отклик у лидера итальянских ультраправых.

Маттео Сальвини назвал голландца "другом" и "историческим союзником Лиги".

Вилдерса иногда называют "голландским Трампом", но на самом деле в политику он пришел задолго до бывшего президента США.

Герт Вилдерс построил свою карьеру на борьбе с тем, что он называет "исламским вторжением" на Запад. В одном из интервью он заявил, что "выгнал бы пророка Мухаммеда из страны, если бы он жил в наше время".