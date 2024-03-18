Путин - об "олимпийском перемирии" и "санитарной зоне" в Украине

Владимир Путин не исключил возможность прекращения огня в дни проведения Олимпиады в Париже и допустил создание "буверной зоны" в Украине для того, чтобы обезопасить приграничные районы от обстрелов ВСУ.

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Владимир Путин заявил, что он не в курсе предложения французского президента о перемирии на время Олимпийских Игр в Париже, но готов рассмотреть этот вопрос. Об этом российский лидер сказал в своём предвыборном штабе после оглашения предварительных результатов выборов.

Путин уточнил, что решение будет зависеть от ситуации в зоне так называемой СВО.

Владимир Путин, президент России:

"Я не знаю об этом заявлении президента Франции. Мы готовы рассматривать любые вопросы. Но всегда, при любой ситуации будем исходить из интересов Российской Федерации, и в ситуации в зоне боевого соприкосновения, разумеется.Я всё время говорил и ещё раз повторю - мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются. А за, если они действительно, по-серьёзному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение на 1,5-2 года".

Ранее Эммануэль Макрон заявил журналистам, что предложит Москве прекратить военные действия в Украине на время Летней Олимпиады.

В конце прошлого года Совбез ООН принял резолюцию, согласно которой все его члены обязуются соблюдать "Олимпийское перемирие" за 7 дней до начала Олимпиады и в течение недели после завершения Паралимпийских Игр в Париже.

Также на пресс-конференции 18 марта Путин заявил, что в связи с участившимися обстрелами приграничных районов, Россия намерена создать на территории Украины "санитарную зону" с тем, чтобы держать ВСУ на безопасном расстоянии от российских объектов. Где именно, и в каких пределах эта зона будет простираться, он не уточнил.

Владимир Путин, президент России:

"Я сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда мы должны присоединять. Но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент - тогда, когда посчитаем целесообразным, - создать определённую санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму".

Это означает, что агрессия России против Украины будет нарастать. Так прокомментировал слова Путина глава Офиса президента Украины.

"Это прямое заявление о том, что война будет только идти по пути эскалации, - сказал Михаил Подоляк в интервью информагентству Reuters. - Всё это явное свидетельство того, что Российская Федерация не готова жить в современных социальных и политических отношениях и принимать во внимание абсолютно суверенные права других стран", - заключил Подоляк.