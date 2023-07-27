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Зеленский: "Пока Крымский мост ещё хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию"

Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что территориальных уступок России ради мира не будет
Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что территориальных уступок России ради мира не будет Авторское право Clodagh Kilcoyne/AP
 Михаил Саленков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готовит шаги по деоккупации Крыма, и посоветовал россиянам возвращаться с полуострова на родину. Москва грозит "жёсткими ответными мерами".

Власти Украины разрабатывают комплекс мер по деоккупации и реинтеграции Крыма, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

В телеобращении в среду украинский лидер отметил, что 26 июля у ВСУ были хорошие результаты на фронте. 

"Готовим и список деоккупационных шагов для Крыма. Комплексных: и в области безопасности, и экономических, и социальных. Мы можем достаточно быстро реинтегрировать Крым в государственную ткань Украины. Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что, пока Крымский мост еще хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию", - заявил президент Украины.

Россия неоднократно выступала с предупреждениями, что за попытками Украины вернуть Крым под свой контроль последует жёсткая реакция.  

В украинском Министерстве обороны в субботу сообщили, что в ходе контрнаступления на южном направлении Вооруженные силы Украины освободили почти 200 квадратных километров территории.

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