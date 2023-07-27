Зеленский: "Пока Крымский мост ещё хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готовит шаги по деоккупации Крыма, и посоветовал россиянам возвращаться с полуострова на родину. Москва грозит "жёсткими ответными мерами".

Власти Украины разрабатывают комплекс мер по деоккупации и реинтеграции Крыма, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

В телеобращении в среду украинский лидер отметил, что 26 июля у ВСУ были хорошие результаты на фронте.

"Готовим и список деоккупационных шагов для Крыма. Комплексных: и в области безопасности, и экономических, и социальных. Мы можем достаточно быстро реинтегрировать Крым в государственную ткань Украины. Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что, пока Крымский мост еще хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию", - заявил президент Украины.

Россия неоднократно выступала с предупреждениями, что за попытками Украины вернуть Крым под свой контроль последует жёсткая реакция.

В украинском Министерстве обороны в субботу сообщили, что в ходе контрнаступления на южном направлении Вооруженные силы Украины освободили почти 200 квадратных километров территории.