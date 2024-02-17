"Он был бесстрашным защитником своих убеждений": мир о смерти Алексея Навального

By Euronews

Президент США Джо Байден обвинил в смерти Навального "Путина и его головорезов" и призвал Конгресс предоставить больше помощи Украине, которая борется с "жестокими нападками и военными преступлениями" Путина.

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"Путин и его друзья не боятся никого больше людей, которые не сгибаются, имеют собственное мнение, борются за свободу и против коррупции. Таких как Алексей Навальный", - так глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу гибели оппозиционного политика в российской тюрьме.

Она лично выразила соболезнования жене Алексея Навального Юлии Навальной, с которой встретилась на Мюнхенской конференции по безопасности.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антонио Гутерриш "шокирован" и потребовал тщательного расследования смерти критика российсих властей.

Главный смысл большинства комментариев западных политиков и российской оппозиции резюмировал президент Латвии Эдгар Ринкевич, который был одним из первых, кто откликнулся на смерть Навального: "Что бы вы ни думали об Алексее как о политике, он только что был жестоко убит Кремлем".

Бывший президент США Барак Обама заявил, что "Алексей Навальный был бесстрашным защитником своих убеждений и умер, не сломленный тиранией, которой он противостоял... Он умер, непреклонно отстаивая свое видение лучшего будущего для своей страны - это видение и его мужественный пример никогда не умрут".

Нынешний глава Белого дома Джо Байден, обвинив "Путина и его головорезов", назвал смерть Навального еще одним поводом оказать давление на Конгресс, чтобы он предоставил больше помощи Украине, которая борется с "жестокими нападками и военными преступлениями" Путина.

Официальная реакция России была очень ограниченной. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал комментировать причины смерти Навального, заявив, что "медики должны это как-то выяснить". Однако он резко осудил комментарии Запада, обвиняющие Путина, назвав такие заявления "абсолютно безосновательными и недопустимыми".

Песков также сказал, что Путину было доложено о смерти оппозиционного политика, однако сам президент РФ ни слова о Навальном не сказал. Через несколько часов после появления сообщений о гибели Навального было опубликовано видео, на котором Путин встречается со студентами-промышленниками в Челябинске, обсуждает производство и профессиональное образование.

В августе 2020 года на жизнь Алексея Навального было совершено покушение. Ему стало плохо в самолете, который направляся в Москву. После экстренной посадки самолета в Омске Навального госпитализировали с признаками отравления.

Он провел в коме больше двух недель. Затем его переправили в Германию, в берлинскую клинику "Шарите", где пришли к выводу, что оппозиционер был отравлен веществом нервно-паралитического действия. 17 января 2021 года Навальный возвратился в Москву. Его задержали прямо в аэропорту.