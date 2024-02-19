Аресты за цветы для Навального

By Euronews

Россияне несут цветы к мемориалу жертв репрессий в память о Навальном. Сотни людей задержаны. Акции протеста у посольств России во всём мире

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Третий день по всей России люди несут цветы к к мемориалам политзаключенным и жертвам репрессий в своих городах в память лидера оппозиции Алексея Навального после его внезапной смерти в заполярной тюрьме.

Они рискуют оказаться под стражей в стране, где даже самое незначительное инакомыслие может закончиться вмешательством полиции.

Сообщается, что с пятницы около 400 или более человек были задержаны, 150 уже получили короткие сроки тюремного заключения.

По последним данным, тело Навального якобы находится в морге в Салехарде, недалеко от тюремного комплекса в поселке Харп, где, как утверждается, он внезапно скончался. Его семья и союзники обвиняют российские власти в сокрытии тела. Они убежденыв том, что ответственность за смерть несёт президент Владимир Путин.

Российские официальные лица говорят, что вскрытие было проведено, но оно якобы не дало результатов, и требуется второе.

Смерть человека, который считался самым известным критиком Кремля в России, вызвала дань уважения со всего мира. В Великобритании люди несли цветы к посольству РФ в Лондоне.

В одной из оставленных здесь записок говорится: "Вы можете убить этого человека, но не правду".

В Берлине несколько сотен человек протестовали против политики президента России Владимира Путина.

Незадолго до начала митинга панк-рок-группа Pussy Riot начала свой собственный протест. Её активисты в розовых масках скандировали перед российским посольством: посольством "Путин - убийца!" К акции присоединились Любовь Соболь и Марина Овсянникова.

Протесты перед посольствами России прошли во многих столицах, в том числе в Таллине, Ереване и Тбилиси.