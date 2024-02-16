Зеленский: "Навальный был убит Путиным"

Украина подписала пакт о безопасности с Германией. Зеленский и Шольц прокомментировали смерть Алексея Навального.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал в Берлине двустороннее соглашение о безопасности с Германией. Такое же соглашение планируется подписать и с Францией.
На совместной пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц и украинский президент прокомментировали смерть в заключении российского оппозиционера Алексея Навального.
Соглашениям с Берлином и Парижем предшествовал договор о безопасности между Украиной и Великобританией. Он был подписан во время визита британского премьера Риши Сунака в Киев.
В субботу Зеленский собирается выступить на Мюнхенской конференции по безопасности — ежегодном собрании ведущих политиков и военных деятелей со всего мира.