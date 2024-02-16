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Зеленский: "Навальный был убит Путиным"

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц Авторское право Markus Schreiber/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Украина подписала пакт о безопасности с Германией. Зеленский и Шольц прокомментировали смерть Алексея Навального.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал в Берлине двустороннее соглашение о безопасности с Германией. Такое же соглашение планируется подписать и с Францией.

На совместной пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц и украинский президент прокомментировали смерть в заключении российского оппозиционера Алексея Навального.

"Очевидно, что он был убит Путиным, как и тысячи других, замученных этим одним существом. Путину все равно, кто погибнет, лишь бы он сохранил свои позиции. Именно поэтому он не должен сохранить ничего. Путин все должен проиграть, все потерять и отвечать за содеянное.
Владимир Зеленский
президент Украины
"Теперь мы точно знаем, что это за режим. Любой, кто высказывает критику, кто выступает за демократию, должен опасаться за свою безопасность и свою жизнь. И поэтому мы все очень напряжены, вся наша семья, мы с супругой, все наши родственники и друзья.
Олаф Шольц
канцлер Германии

Соглашениям с Берлином и Парижем предшествовал договор о безопасности между Украиной и Великобританией. Он был подписан во время визита британского премьера Риши Сунака в Киев.

В субботу Зеленский собирается выступить на Мюнхенской конференции по безопасности — ежегодном собрании ведущих политиков и военных деятелей со всего мира.

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