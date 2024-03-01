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Тысячи людей пришли на похороны Алексея Навального

Люди идут на Борисовское кладбище
Люди идут на Борисовское кладбище Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Ирина ШелудковаEuronews
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В городах России люди несли цветы к мемориалам, сообщается о задержаниях.

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Российский оппозиционер Алексей Навальный похоронен на Борисовском кладбище в Москве. Тысячи люди пришли проститься с Навальным несмотря на усиленное присутствие полиции в церкви и на кладбище. 

Отпевание в храме "Утоли моя печали" в Марьино продлилось всего 20 минут, а до этого к храму выстроилась многокилометровая очередь. На кладбище полиция не препятствовала желающим проститься. 

Собравшиеся скандировали: "Навальный — наш герой!" "Нет войне!", "Путин — убийца!", "Россия без Путина!", "Россия — это мы!", "Россия будет свободной!, "Вернуть солдат домой!", "Любовь сильнее страха!". 

Говорят пришедшие на церемонию прощания: 

"Навальный — наш герой. Герой нашего времени, вы понимаете? А мы чего должны бояться?"

"Потому что человек боролся за наши права и свободу, и чтобы все можно было решить дипломатическим и мирным путем, через суд и через юрисдикцию". 

"А еще я пришла посмотреть на людей. Посмотрите, сколько хороших лиц, умных, прекрасных лиц. Я не ожидала, что нас так много". 

"Хотелось увидеть и показать, что мы не одни. Что нас много". 

По всей России люди несли цветы к памятникам жертв политических репрессий.

Наблюдатели сообщают о задержаниях. По данным на пятницу вечер, всего были задержаны 129 человек в 19 городах. 

СМИ сообщают, что в Новосибирске всех, кто приходил возложить цветы, сразу уводили для проверки документов.

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