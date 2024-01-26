By Hafed Al-Ghwell

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Сопротивление хуситов коалиции региональных и даже далеких держав только укрепило их репутацию, превратив из маргинальной местной группировки во влиятельного регионального игрока, пишет Хафед аль-Гуэль.

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В последние годы хуситы стали еще одним заметным негосударственным игроком на Ближнем Востоке и в Северной Африке, особенно в Йемене.

Их действия имеют далеко идущие последствия не только для регионального баланса сил, но и для мировой торговли и безопасности. Но для многих остается открытым вопрос: кто они такие и какова их конечная цель?

Группа, официально известная как "Ансар Аллах", - это религиозно-политическое движение, возглавляемое шиитами-зейдитами, которое возникло на севере Йемена в 1990-х годах.

Изначально движение появилось как теологическое, протестующее против попыток маргинализации шиитской секты Зейда и распространения иностранного влияния в Йемене.

Однако за последние два десятилетия они превратились в серьезную военную силу и одного из главных участников гражданской войны в Йемене, в которой с 2004 года участвуют различные внутренние и региональные игроки.

Чего хотят хуситы?

Основная политическая цель движения с течением времени оставалась неизменной: добиться международного признания правительства Йемена, в котором бы доминировали хуситы.

Однако в последнее время в их цели входит оказание влияния на ситуацию за пределами Йемена. Хуситы превратили Красное море в театр военных действий.

Стратегическое значение этого судоходного пути трудно переоценить.

Мухаммед Али аль-Хуси, член Высшего политического совета Йемена, январь 2024 года AP Photo

Ежедневно через этот коридор проходит десятая часть грузов всех грузов в мире, включая около 5 миллионов баррелей нефти.

Атакуя эту артерию мировой торговли, хуситы не только нарушают жизненно важные цепочки поставок, но и проверяют решимость международного сообщества.

Каждая атака приносит им мировую известность, увеличивая при этом относительную стоимость коллективного нежелания Запада оказать давление на Израиль, чтобы заставить его отказаться от войны с ХАМАС.

Как подъем хуситов влияет на глобальный конфликтный ландшафт?

Возвышение хуситов свидетельствует о более широкой тенденции, когда негосударственные субъекты занимают видное место в горячих точках мира, бросая вызов традиционным государственно-центричным моделям глобальной политики.

Их "успехи" служат учебником не только для других негосударственных групп, но и для того, как государственные акторы могут управлять марионеточными элементами в экстерриториальных контекстах.

Сторонники хуситов скандируют "Смерть Америке и Израилю!" на акции в Сане, март 2023 года AP Photo/Hani Mohammed

Негосударственные субъекты могут принимать различные, часто пересекающиеся формы, преследуя цели идеологического, политического, наемнического или территориального характера, а при отсутствии контроля - осуществляя частичный или полный захват государства, как это произошло в Ливии.

В последние годы распространение этих негосударственных вооруженных групп снижает государственную легитимность и институциональный потенциал в условиях глобального конфликта. Сдерживание или противодействие таким группам - сложная задачей, особенно в условиях, когда они "окопались".

На сегодняшний день около 200 миллионов человек во всем мире проживают на территориях, в той или иной степени контролируемых вооруженными негосударственными субъектами, большинство из которых находятся в Африке и на Ближнем Востоке.

Эффект домино от негосударственных акторов

Будучи негосударственными субъектами, хуситы оказывают влияние, которое трудно игнорировать. Они стали значительной дестабилизирующей силой в районе крупной мировой торговой артерии и нестабильного Африканского Рога.

Являясь частью иранской оси сопротивления, эта группировка способна проводить более изощренные и необычайно агрессивные атаки, что усиливает опасения по поводу дальнейшей региональной нестабильности.

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Вооруженные хуситы в Сане, апрель 2015 года AP Photo/Hani Mohammed

Сопротивление хуситов коалиции региональных и даже дальних держав только подкрепило их репутацию, превратив из маргинальной местной группировки во влиятельного регионального игрока.

Аналогичным группам оно демонстрирует, что можно противостоять натиску коалиции более могущественных государств и выстоять.

Эффективное использование тактики асимметричной войны также служит для других негосударственных субъектов "дорожной картой" для реализации своих амбиций в некоторых неуправляемых точках планеты.

Эта динамика важна не только потому, что она меняет структуру власти и динамику конфликтов в регионе, но и потому, что она имеет значительные последствия для глобальной безопасности.

Что ждет нас впереди?

Нападения хуситов в Красном море - это новая реальность конфликта XXI века, мир, где негосударственные субъекты оказывают смертоносное влияние, преследуя свои узкие цели.

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В отсутствие целостного урегулирования неразрешимых конфликтов в регионе атаки хуситов, скорее всего, приведут к глубоким потрясениям, которые непропорционально сильно скажутся на развивающихся странах.

Миру необходимо внимательно отнестись к тому, как он понимает и взаимодействует с распространением негосударственных акторов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, принимая стратегии, выходящие за рамки кинетических военных действий.

Это могут быть переговоры, решение конфликтов в регионе, особенно палестинского вопроса, щедрая поддержка обедневших стран в преддверии ключевых социально-экономических реформ и другие дополнительные усилия, направленные на устранение коренных причин появления таких группировок, как хуситы.

Хафед Аль-Гуэль- старший научный сотрудник и исполнительный директор Инициативы по Северной Африке Института внешней политики Университета Джона Хопкинса.

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