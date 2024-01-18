Кризис в Красном море: США провели четвёртый раунд ударов по хуситам

Ракетные удары США были нанесены после того, как в Аденском заливе йеменские боевики атаковали американский балкер с помощью дронов. Это уже четвёртая подобная операция США менее чем за неделю.

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ВМС США выпустили четвёртый по счёту шквал ракет по позициям йеменских хуситов через несколько часов после того, как боевики атаковали очередное американское торговое судно в Красном море.

По словам представителей военных, ракеты были выпущены с кораблей и подводных лодок в регионе и поразили 14 военных целей, включая командные пункты, "чтобы предотвратить новые залпы" иранских прокси, которых Вашингтон накануне вернул в список террористических группировок.

"По нашей оценке, мы поразили те объекты, которые намеревались поразить, добившись хороших результатов. Повторюсь, цель заключалась в том, чтобы нарушить и ослабить возможности хуситов по проведению атак, и мы считаем, что в целом, с точки зрения масштабов и количества ударов, которые мы нанесли, их потенциал поубавился", – заявил представитель Пентагона, генерал-майор Пэт Райдер.

Авиаудары на фоне расползания конфликта по региону

Глава МИД Ирана предупредил, что атаки поддерживаемых Тегераном группировок в регионе не прекратятся, пока Израиль остановит свою операцию в Газе, а в военном ведомстве еврейского государства заявили, что вероятность полноценной войны на границе с Ливаном сейчас "гораздо выше", чем в последние недели.

С ноября хуситы – шиитская группировка, поддерживаемая Ираном – запускает беспилотники и ракеты по торговым судам в Красном море в отместку Израилю.

Онлайн-трекеры, следящие за транзитом сырой нефти, отмечают, что десятки судов специально указывают в навигационных системах, что не имеют связи с Израилем.

Помимо нарушения цепочек поставок, есть опасения, что эти атаки могут помешать сдерживанию мировой инфляции.

До 15% мирового судоходства проходит через Суэцкий канал по Красному морю.

Альтернативный маршрут из Азии в Западную Европу вокруг Африки, через мыс Доброй надежды, дольше как минимум на 10 дней и влечёт за собой дополнительные расходы на страхование и топливо.