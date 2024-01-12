Западные державы предупредили хуситов

Запад предупредил йеменских повстанцев-хуситов: удары по ним будут продолжены, если они не прекратят нападать на суда в Красном море.

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Западные державы предупредили йеменских повстанцев-хуситов о дальнейших ударах, если они продолжат угрожать международному судоходству в Красном море. ВВС США заявили, что поразили 60 целей на 16 объектах в Йемене.

По данным повстанцев, пятеро их товарищей погибли в результате ночной бомбардировки предполагаемых военных объектов в стране силами Великобритании и США.

Президент Джо Байден заявил, что удары были нанесены только после неоднократных предупреждений и были необходимы для защиты свободы судоходства.

Великобритания заявляет, что действовала после того, как хуситы атаковали два ее военных корабля.

Джеймс Хиппи, младший министр по делам Вооружённых сил и ветеранов Великобритании:

"Все эти корабли находятся в регионе, чтобы обеспечить внутреннюю безопасность коммерческого судоходства, использующего этот жизненно важный глобальный торговый маршрут. И что важно: предупредив хуситов более недели назад, Великобритания, США и большое количество союзников и партнеров сказали, что мы не потерпим дальнейших нападений на суда".

Россия осудила авиаудары, а хуситы заявляют, что это не удержит их от нападения на корабли в Красном море.

Бригадир Яхья Сари, военный представитель хуситов:

"Вооруженные силы Йемена без колебаний нанесут удары по источникам угрозы, а также по всем агрессивным целям на суше и на море, защищая Йемен, его суверенитет и независимость. Эта жестокая агрессия не удержит Йемен от его позиции поддержки пострадавшего палестинского народа".

С ноября прошлого года хуситы совершают ракетные и беспилотные атаки, а также угоняют суда. Они говорят, что наносят удары по кораблям, связанным с Израилем, в знак солидарности с палестинцами. Но их действия оказывают серьезное влияние на мировую торговлю из-за важности судоходного маршрута Красного моря.