Совбез ООН осудил атаки хуситов на гражданские суда в Красном море

By Euronews

Члены Совета Безопасности приняли резолюцию с осуждением нападений хуситов на торговые и грузовые суда в Красном море. Документ был принят 11 голосами при четырех воздержавшихся.

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Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой осуждает нападения йеменских хуситов на гражданские суда в Красном море.

В документе, подготовленном представителями США и Японии, члены совбеза призывают к немедленному прекращению атак, которые препятствуют мировой торговле и "подрывают мир и безопасность в регионе".

В среду Соединенные Штаты сообщили, что вместе с ВМС Великобритании сбили более 20 беспилотников и ракет, выпущенных хуситами с территории Йемена.

Поддерживаемые Ираном хуситы заявляют, что атакуют суда, связанные с Израилем или направляющиеся в эту страну, в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.