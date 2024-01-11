Совбез ООН осудил атаки хуситов на гражданские суда в Красном море

Члены Совета Безопасности приняли резолюцию с осуждением нападений хуситов на торговые и грузовые суда в Красном море. Документ был принят 11 голосами при четырех воздержавшихся.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой осуждает нападения йеменских хуситов на гражданские суда в Красном море.
В документе, подготовленном представителями США и Японии, члены совбеза призывают к немедленному прекращению атак, которые препятствуют мировой торговле и "подрывают мир и безопасность в регионе".
В среду Соединенные Штаты сообщили, что вместе с ВМС Великобритании сбили более 20 беспилотников и ракет, выпущенных хуситами с территории Йемена.
Поддерживаемые Ираном хуситы заявляют, что атакуют суда, связанные с Израилем или направляющиеся в эту страну, в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.