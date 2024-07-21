By Euronews и AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Ходейда не "невинный порт", это основной пункт ввоза в Йемен иранского оружия

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Израильская армия заявила, что нанесла удар по нескольким целям хуситов на западе Йемена. Это ответ на атаку беспилотника, ответственность за которую взяла на себя повстанческая группировка и в результате которой в пятницу погиб один человек в Тель-Авиве.

Несколько "военных целей" были поражены в западном портовом городе Ходейда, заявили в ЦАХАЛ, добавив, что удар был нанесен в отместку за "сотни атак, совершенных против государства Израиль в последние месяцы".

Правительство в столице Саны, возглавляемое хуситами, заявило, что мишенями стали нефтехранилища, а также электростанция. В заявлении говорится о жертвах среди гражданского населения, но их число не называется.

Представитель хуситов осудил то, что он назвал "вопиющей агрессией" со стороны Израиля.

"Вооруженные силы Йемена подтверждают, что они ответят на эту вопиющую агрессию и, с Божьей помощью, без колебаний нанесут удар по жизненно важным целям израильского врага и подтверждают свое предыдущее заявление относительно объявления оккупированного района Яффо небезопасной зоной", - сказал бригадный генерал Яхья Сари.

Утром в воскресенье представители ЦАХАЛ заявили об успешном перехвате очередной ракеты из Йемена типа "земля-земля". Она не достигла территории Израиля.

В субботу, выступая по телевидению, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Ходейда не "невинный порт". Он добавил, что это основной пункт ввоза в Йемен оружия, поступающего от главного сторонника хуситов, Ирана.

"Как ХАМАС и "Хезболлах", хуситы - неотъемлемая часть "иранской оси зла". Эта ось действует не только против Израиля, она угрожает миру. Израиль ожидает, что международное сообщество активизирует свои усилия против Ирана и его ставленников, обуздает иранскую агрессию и защитит свободу международного судоходства", - сказал он.

Израильский военный представитель Даниэль Хагари заявил, что удар по Ходейде был "исключительно действиями ЦАХАЛа", и никакие другие стороны в нем не участвовали.

"Нападения хуситов - это акт агрессии, нарушение международного права и угроза международному миру и безопасности. Сегодня Израиль активизировал свои действия в рамках самообороны для защиты от этих атак", - сказал он.

Houthi supporters attend a rally against the US and Israel in Sana'a, July 19, 2024 Osamah Abdulrahman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Израильские удары стали первыми по территории Йемена с начала войны с ХАМАС в октябре после кровавых терактов палестинских боевиков 7 октября. Эксперты опасаются того, что они могут открыть новый фронт в регионе, где Израиль сражается со ставленниками Ирана, включая "Хезболлах" в Ливане и разрозненные группы ополченцев в Сирии.

Субботний удар был нанесен после того, как хуситы взяли на себя ответственность за атаку беспилотника, который рано утром в пятницу взорвался в центре Тель-Авива рядом с посольством США.

Погиб один человек, 50-летний мужчина, недавно переехавший в Израиль из Белоруссии, и еще 10 человек получили ранения.

На протяжении всей девятимесячной войны хуситы неоднократно запускали беспилотники и ракеты в сторону Израиля, утверждая, что делают это в знак солидарности с палестинским народом.

По той же причине группировка также терроризирует суда в Красном море, которые, как она утверждает, связаны с Израилем. На деле большинство из атакованных судов не имеют к нему никакого отношения.