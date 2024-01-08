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"Эспаньола" стала ЧВК? В ГУР утверждают, что "Единая Россия" обзавелась собственной армией

Киев утверждает, что российская группировка футбольных ультрас, которая участвовала в боях в Донбассе на стороне сепаратистов, теперь преобразована в ЧВК под эгидой Кремля.
Киев утверждает, что российская группировка футбольных ультрас, которая участвовала в боях в Донбассе на стороне сепаратистов, теперь преобразована в ЧВК под эгидой Кремля. Авторское право Alex Babenko/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Согласно заявлениям украинской разведки, подразделение из футбольных ультрас, радикалов и сторонников неонацизма "Эспаньола" преобразовано в полноценную ЧВК. В ГУР утверждают, что группировка ведёт активный рекрутинг на деньги "Единой России".

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Разведывательная служба Министерства обороны Украины заявила, что партия Владимира Путина "Единая Россия" формирует свою собственную "частную армию" – ЧВК "Эспаньола".

ГУР отмечает, что "Эспаньола" ранее находилась в структуре "Батальона Восток" –вооружённого формирования сил так называемой ДНР – как добровольческое подразделение российских футбольных хулиганов.

По данным ведомства, с 2023 года правящая в России партия взяла под контроль "Эспаньолу", объявила её частной военной компанией и начала активную вербовку за счёт собственных средств.

В публикации также говорится, что в новую ЧВК берут так называемых футбольных "ультрас", "российских радикалов всех мастей, в том числе симпатизирующих нацистской идеологии", а также рядовых гражданских лиц из "обнищавших" регионов РФ и временно оккупированных территорий Украины – "последних используют в "мясных" штурмах".

Как сообщается, наёмникам будут платить 220 000 рублей (2200 евро) в месяц, при этом контракт заключается минимум на полгода. В случае ранения предусмотрены страховые выплаты от 1 до 3 млн рублей (до 30 000 евро), 5 миллионов (более 50 000 евро) рублей выплатят близким убитого наёмника. 

"Впрочем, финансовая мотивация служит лишь обёрткой. Для большинства новобранцев первый же бой является билетом в один конец. Погибших и тяжелораненых из числа рекрутированного "пушечного мяса" россияне не вывозят с поля боя, оформляют "пропавшими без вести", чтобы не платить родственникам за посланного Москвой на смерть кормильца", – пишет ГУР.

Что известно об "Эспаньоле"?

В своём Telegram-канале "Эспаньола" называет себя "фанатской добровольческой разведывательно-штурмовой бригадой".

Своё название группа наёмников получила от прозвища своего лидера Станислава Орлова, известного в околофутбольной среде как "Испанец". Он был связан с фанатским объединением ЦСКА Red-Blue Warriors. 

"Непонятно, почему он выбрал это имя, ведь известно, что он не имеет никаких связей с Испанией", – сообщил испанской газете Ara исследователь из сети Antifascist Europe, специализирующейся на ультраправых.

Украинские спортивные СМИ указывают на то, что Орлов якобы владеет несколькими иностранными языками и координировал иностранных наёмников в Донбассе, что объясняет его прозвище. 

Орлов утверждал в интервью, что в 1999 году он вступил в ряды российской армии и участвовал во Второй чеченской войне.

По его словам, в 2014 году он вместе с группой ультрас переехал в Украину, чтобы участвовать в боевых действиях в Донбассе на стороне сепаратистов. 

После начала полномасштабного российского вторжения Орлов создал и организовал отряд ультрас донецкого "Шахтёра", а также радикальных болельщиков российских клубов "Зенит", "Локомотив", "Орёл", "Спартак", "Торпедо" и ЦСКА, которых, несмотря на разные спортивные предпочтения, объединяют ультраправые взгляды. 

"Эспаньола" – лишь одна из многих активных группировок.

Москва продолжает полагаться на нерегулярных наёмников, несмотря на кратковременный мятеж группы Вагнера в прошлом году, а многие богатые и влиятельные люди России владеют частными военными компаниями.

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