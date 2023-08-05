В Нигере ожидают вмешательства российской ЧВК "Вагнера"

Военную хунту Нигера обвиняют в попытке нанять российскую ЧВК "Вагнера" для удержания власти в стране.

Военная хунта Нигера обратилась за помощью к российской ЧВК «Вагнера». Как сообщает Associated Press, этот вопрос генерал Салифу Моди обсуждал во время поездки в Мали.

В воскресенье истекает ультиматум Экономического сообщества стран Западной Африки, которые грозятся силой восстановить власть свергнутого президента Мохаммеда Базума.

У путчистов осталось еще немного времени, чтобы вернуть себе власть и прислушаться к единодушным требованиям стран региона и международного сообщества. А если нет, я думаю, мы должны очень серьезно отнестись к угрозе интервенции этих стран, эта угроза реальна. Катрин Колонна министр иностранных дел Франции

Об угрозе эскалации и о желании избежать такого развития событий заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, это может иметь серьёзные последствия для нестабильного региона.

По сообщениям информагентств, военное руководство стран ЭКОВАС уже разработало план вторжения в Нигер. Буркина-Фасо и Мали заявили, что воспримут это как объявление им войны.