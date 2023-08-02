ЧВК "Вагнер" может "отрезать" страны Балтии от НАТО – эксперт

России и Беларуси не занимать опыта в дестабилизации соседей, но реальный военный потенциал вагнеровцев недостаточен для того, чтобы в случае успешного прорыва удерживать так называемый Сувалкский коридор – Стивен Холл из Университета Бата.

Решатся ли вагнеровцы, расквартированные в Беларуси, на такой "самоубийственный" шаг, как нападение на одну из стран-членов НАТО?

Доктор Стивен Холл, специалист по российской политике из Университета Бата, предположил, что гипотетическое вторжение может принять форму провокационной акции, а точнее ограниченной "операции под ложным флагом", чтобы замаскировать прямое участие России.

Тем не менее британский эксперт скептически оценивает возможность такого развития событий, учитывая огромные геополитические риски и недостаточный военный потенциал наёмников.

"Главной целью России всегда было показать, что НАТО – всего лишь "бумажный тигр" или "колосс на глиняных ногах, – заявил Холл в интервью Euronews. – Отрезав страны Балтии, в Кремле добились бы подтверждения, что альянс не пришёл на помощь своим членам".

"Это было бы серьезным катаклизмом для НАТО, – продолжил он, добавив, что если возглавляемый США военный альянс пренебрежёт своими обязательствами и на самом деле бросит в беде страны Балтии, это будет означать "полный крах" НАТО.

В субботу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что наёмники российской ЧВК начали перебрасываться в район Сувалкского коридора – теоретического сухопутного коридора, который мог бы соединить Калининградскую области России с союзной ей Беларусью. В настоящее время по этой малонаселённой территории проходит граница между двумя странами-членами НАТО – Польшей и Литвой.

Сувалкский коридор Euronews

Моравецкий назвал эти действия "несомненным шагом в направлении дальнейшей гибридной атаки на польскую территорию", утверждая, что вагнеровцы, "вероятно, переоденутся в форму белорусских пограничников и будут помогать нелегальным мигрантам проникать на польскую территорию" с целью дестабилизации ситуации.

Сувалкский коридор имеет огромное стратегическое значение, поскольку если Россия и Беларусь смогут захватить этот участок длиной менее 100 км, то Литва, Латвия и Эстония окажутся в изоляции, что поставит под угрозу способность НАТО защищать их.

Холл предположил, что этот участок является наиболее уязвимым перед лицом потенциального нападения российских наёмников, отметив тем не менее, что это вряд ли осуществимо.

"Вагнеровцы относительно хорошо оснащены, обучены и обладают потенциалом не только в плане вооружений, но и в плане пропаганды, – подчеркнул Холл в интервью Euronews. – Однако, даже если ЧВК пробьёт брешь в польской обороне и возьмёт Сувалкский коридор, это будет означать объявление войны".

"Численность наёмников, на мой взгляд, недостаточна для удержания этой территории", – подытожил он.

По мнению Холла, это означает, что "Вагнер", скорее всего, будет придерживаться гибридной тактики, такой как информационная война, кибератаки и попытки дестабилизации внутренней ситуации в Польше или странах Балтии.

Сколько именно наёмников Евгения Пригожина находится в настоящее время в Беларуси, неизвестно, но, по оценкам, их количество исчисляется тысячами. Польский премьер Моравецкий заявил, что более 100 человек переместились вблизи их границы.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, это ничтожно мало по сравнению со 150-тысячной армией, с которой Россия вторглась на территорию Украины в феврале 2022 года.

Хотя нападение "возможно", Холл склоняется к тому, что риск реальной эскалации не столь велик.

Одним из изменений в стратегической структуре региона стало вступление Финляндии в НАТО, в ближайшем будущем полноправным членов альянса станет Швеция. Как отмечает эксперт, балтийский регион теперь не может быть так легко "отрезан".

По его мнению, ещё одним фактором является то, что на фоне разворачивающейся войны в Украине и разговорах о дальнейших аппетитах Кремля США не оставят страны Балтии "на произвол судьбы".

После неудачного июньского "похода на Москву" вагнеровцев принял руководитель Беларуси. Присутствие наёмников вблизи границ ЕС вызвало озабоченность западных политиков, поскольку в настоящее время группа Пригожина "делает из белорусской армии вторую армию мира".

В связи с тем, что "российская кампания в Украине идёт не очень хорошо", Стивен Холл сомневается, что Александр Лукашенко "вдруг решит позволить "Вагнеру" напасть на Польшу".

"Это было бы самоубийством"

Согласно статье 5 основополагающего договора НАТО, если член альянса подвергается нападению, это считается нападением на весь альянс. В ответ на агрессию все страны НАТО обязаны прийти на помощь, в том числе, направив военную силу.

Холл также усомнился в том, что "Вагнер" преуспеет в помощи нелегальным мигрантам в качестве формы гибридной войны, поскольку Варшава усиленно охраняет границы.

По его мнению, Польша и близлежащие союзные государства несколько преувеличивают угрозу, исходящую от российской ЧВК, чтобы получить дополнительную поддержку со стороны ЕС и НАТО.

"Варшава и Вильнюс, естественно, обеспокоены тем, что Россия, Беларусь или вагнеровцы могут создать им проблемы. На данный момент, я думаю, нужно продолжать мониторинг, – заявил в завершении Холл. – У Беларуси имеет опыт в дестабилизации своих соседей, и у России, очевидно, тоже. Ничего нельзя исключать".